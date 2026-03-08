- Publicitate -
A ars hala de pește de la Halele Centrale Ploiești. Va fi închisă parțial

Autor: Marius Nica
incendiu hale ploiesti

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață în hala de pește din incinta Halelor Centrale din Ploiești. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric la o vitrină frigorifică. Flăcările s-au extins apoi la alte cinci standuri.

Potrivit conducerii Halelor Centrale Ploiești, pescăria va fi închisă parțial în zilele următoare, pentru lucrări de igienizare și refacere a zonei afectate de incendiu.

Celelalte spații comerciale, care nu au fost afectate, din incinta clădirii Halelor Centrale, vor funcționa după programul normal.

Din fericire, incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime. Mai multe imagini aici:

Cum arată Halele Centrale din Ploiești după incendiul izbucnit duminică dimineață (VIDEO)

 

