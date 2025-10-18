Apel umanitar pentru Vladimir, un băiețel care suferă de o boală gravă

Vladimir Dinu este un băiețel de 4 ani și 8 luni. Cine îl vede nu s-ar gândi nicio secundă că, încă de la naștere, viața lui a însemnat spitale, medici, terapii și operații. Copilul, de fel din comuna prahoveană Gornet, s-a născut cu spina bifida și lipomielomeningocel, o malformație gravă a coloanei vertebrale. A suferit o primă intervenție chirurgicală când avea doar 8 luni, iar acum mai are nevoie de alte două operații, care să îi redea șansa la o viață normală. Ca și în cazul altor copii, nici povestea lui Vladimir nu mai are timp. Iar viața lui, din păcate, costă.

Mama băiețelului, Ionela Dinu, învățătoare la școala din Gornet, povestește, cu lacrimi în ochi, că, încă din timpul sarcinii, problemele nu au ocolit-o.

„La 22 de săptămâni mi s-a recomandat să fac întrerupere de sarcină, fiindcă Vladi nu lua în greutate. Am refuzat, am mers la un alt medic și, mulțumesc lui Dumnezeu, am născut băiețelul la 36 de săptămâni. Un copil atât de dorit și atât de iubit. Încă din prima zi de viață, am dus, însă, o luptă continuă pentru a-i oferi șansa la o viață normală, la o copilărie fericită și lipsită de dureri.

Diagnosticul le-a dărâmat părinților între universul

Fiecare zi este o luptă pentru el, între vizite la medici, terapii și investigații, lucruri pe care un copil nu ar trebui să le cunoască vreodată. Toate acestea pentru că problemele lui de sănătate au apărut încă din primele zile de viață. Diagnosticului acesta, spina bifida și lipomielomeningocel, efectiv ne-a dărâmat tot universul ”, povestește Ionela.

Tot ea mai spune că cine îl vede pe Vladi nu ar zice nicio secundă că, în spatele acelui zâmbet senin se ascunde o luptă cruntă cu o boală nemiloasă. „E un copil plin de energie, vesel, mereu cu zâmbetul pe buze, curios să descopere lumea”, spune mama.

Vladimir a suferit prima intervenție chirurgicală pe când avea doar 8 luni

A fost operat la un spital din în Germania, fiindcă în țară, mai povestește Ionela Dinu, niciun medic nu i-a dat vreo șansă și nu s-a încumetat la o intervenție atât de complicată, dată fiind și vârsta fragilă a băiețelului.

La spitalul din Berlin, medicii nu au putut îndepărta complet lipomul care îi presa nervii spinali, pentru a nu-i provoca leziuni ireversibile. Doctorii de acolo au făcut tot ce au putut, dar intervenția nu a putut fi completă, iar problema s-a agravat odată cu puseul de creștere de la 4 ani. Părinții au fost avertizați că micuțul are urgent nevoie de alte două intervenții, fiindcă un alt puseu de creștere i-ar afecta grav nervii și coloana, punându-i în pericol mersul și chiar viața.

Vladimir trebuie să ajungă acum la spitalul Monza din București

Are nevoie urgent de două operații vitale: reconstrucția osului sacru și detașarea conului medular pentru a nu-și pierde mobilitatea.

Costurile, însă, sunt uriașe: 65.000 de euro. Pentru prima intervenție, la care trebuie să ajungă pe 6 noiembrie, mama copilului spune că a reușit să strângă 13.300 de euro. Pentru cea de-a doua operație, detașarea conului medular, are nevoie de toți oamenii buni aproape.

Oameni care să nu rămână indiferenți la vorbele și durerea ei: „Vă rog din suflet, ca mamă, ajutați-ne să-i oferim lui Vladimir șansa la o copilărie normală, la pași siguri și la un viitor fără durere. Fiecare donație, oricât de mică, ne apropie de ziua în care el va putea merge singur”

Acum, Vladimir încă aleargă, se joacă și râde. Dar timpul nu așteaptă. Putem fi cei care îi oferă șansa să rămână copil. Cu pași, jocuri și visuri.

IBAN – RO09INGB0000999905451082

Titular cont – Dinu Nicolae-Catalin (tatăl lui Vladimir)