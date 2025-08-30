Apel umanitar pentru Tudor, un copil de trei ani cu Sindrom Leigh

Tudor, un băiețel minunat de doar 3 ani, vesel, curios, plin de viață, care până nu demult alerga prin curtea grădiniței și umplea încăperile de râsete, trece prin momente dificile.
Viața lui s-a schimbat dramatic în urma unui diagnostic crunt: Sindrom Leigh, o boală genetică rară care afectează mitocondriile – sursele de energie ale celulelor.
Tudor are o mutație severă a genei MT-ND6, ceea ce face ca organismul său să nu mai poată produce suficientă energie pentru creier, mușchi și organele vitale. A slăbit, merge cu dificultate și zâmbește din ce în ce mai rar. În tot acest timp, părinții lui luptă cu disperare să-i redea copilăria.
Au început terapii experimentale cu celule stem și exozomi, iar în lunile următoare vor încerca un transplant de mitocondrii – tratamente extrem de costisitoare, neacoperite de stat.
Viața lui Tudor depinde acum de bunătatea celor din jur. Orice donație, oricât de mică, înseamnă o zi fără durere. O zi cu speranță. O șansă la copilărie.
Cum putem ajuta:
Donează în contul Asociației „Pentru Copii cu Paralizie Cerebrală Prahova”:
🔸 Denumire: Asociația pentru Copii cu Paralizie Cerebrală Prahova
🔸 CUI (Cod Unic de Înregistrare): 40712180
🔸 Cont bancar (IBAN – RON): RO75BTRLRONCRT0483048801
🔸 Banca: Banca Transilvania
🔸 SWIFT/BIC: BTRLRO22
🔸 Mențiune la plată: „Pentru Tudor”
Haideți să-i oferim lui Tudor șansa de a trăi, de a merge, de a zâmbi și de a spune „mama” și „tata” fără efort. Împreună putem face minuni. Vă mulțumim din inimă!
Documentele medicale