Ouăle de la găini fericite: mit sau realitate? Ce spun specialiștii

Ce ouă de găină alegem când mergem la cumpărături? Ce înseamnă codul de pe ouă și cum alegem corect în magazin? Ce contează mai mult: prețul sau proveniența? Sunt întrebări la care am căutat răspunsuri de la specialiștii în nutriție, securitate sanitară veterinară și protecția consumatorilor din Prahova.

Pe rafturile supermarketurilor regăsim numeroase de tipuri de ouă de găină, de diferite mărimi, culori și prețuri. Acestea sunt marcate cu cifre pe care cei mai mulți dintre noi nu știm cum să le interpretăm.

Ce înseamnă codul de pe ambalajele ouălor

De aceea, Observatorul Prahovean a apelat la specialiști pentru a afla la ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm aceste produse atât de folosite în alimentația noastră zilnică.

Astfel, potrivit reprezentanților Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Prahova, pe coaja producătorul este obligat să imprime un cod de identificare a modului de creștere a găinilor, a originii și fermei.

Astfel, prima cifră indică metoda de creștere a găinilor după cum urmează:

0 – sistem ecologic (bio)

1 – găini crescute în aer liber

2 – găini crescute în hale, pe sol

3- găini crescute în cuști sau în sisteme pe cuști denumite ”baterii”

Următoarele două litere indică țara de origine RO, apoi județul (PH) și codul de identificare a fermei producătoare.

Pe ambalaje se regăsesc și alte informații precum: clasa A (pentru consum uman), metoda de creștere a găinilor, termenul de valabilitate, dar și clasificarea în funcție de greutate: S (sub 52 de grame), M (52-62 gr), L (63-72) și XL (peste 72 de grame).

Găinile din cuști sunt mai stresate, iar ouăle pot fi de o calitate inferioară

În ceea ce privește metodele de creștere a găinilor permise pe teritoriul României, acestea sunt următoarele: sistemul ecologic (organic / bio), sistemul de creștere în aer liber, sistem de creștere liber pe sol în hale și sisteme cu cuști (baterii).

În Prahova este autorizată singură o fermă pentru producția de ouă de consum, alte 15 ferme fiind pentru găini de reproducție și pui de carne.

Potrivit specialiștilor DSVSA Prahova, metoda de creștere a găinilor, cumulată cu condițiile de igienă, calitatea furajelor, genetica găinițor și condițiile de mediu pot avea impact asupra caracteristicilor ouălor în ceea ce privește compoziția nutritivă, calitatea cojilor, prospețime, gust, riscuri sanitare.

De exemplu găinile care cresc în aer liber pot consuma suplimentar insecte, verdețuri, ceea ce poate influența profilul de acizi grași, antioxidanți, vitamine etc. Condițiile de mediu, stresul, nutriția, densitatea pot influența grosimea și robustețea cojii, ceea ce afectează durabilitatea ouălor la maniputare și depozitare.

În schimb, sistemele intensive de producție, cu densitate mare, cum ar fi găinile ținute în cuști, pot spori riscul de boli, contaminări cu Salmonella etc, dacă nu sunt respectate normele de igienă și biosecuritate.

”Personal aș recomanda ouăle care provin de la găini crescute în aer liber”, ne-a declarat Dr. Stratulat George – Director Executiv al DSVSA Prahova.

La solicitarea redacției noastre, DSVSA Prahova a transmis că este interzisă utilizarea hormonilor de creștere la păsări pentru stimularea producției de ouă sau creșterea puilor, iar în urma verificărilor efectuate în acest an nu au fost constatate nereguli.

Opinia nutriționistului

Observatorul Prahovean a solicitat și opinia Danielei Popa, singurul nutritionist dietetician licențiat din județul Prahova.

”Când alegem ouă din supermarket, cel mai important detaliu este cifra de pe coajă: 0 – ecologic, 1 – aer liber, 2 – la sol, 3 – în baterii. Metoda de creștere influențează direct valoarea nutritivă și gustul.

Ouăle provenite de la găini crescute liber, hrănite natural, au mai multe grăsimi bune, antioxidanți, vitamine și un gust autentic, de curte.

Sunt o sursă excelentă de proteine, colină și vitamine A, D și B12, esențiale pentru creier, imunitate și sistemul nervos. Totuși, moderația contează: recomand 1–2 ouă la două zile, integrate într-o alimentație echilibrată” spune Daniela Popa.

Sfaturile Protecției Consumatorilor

De la începutul anului și până în prezent, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a efectuat 24 de acțiuni de control, care au vizat modul în care operatorii economici respectă prevederile legale în vigoare la comercializarea ouălor.

Opt firme au fost amendate cu 65.000 lei pentru comercializarea ouălor sparte sau crăpate sau depozitarea necorespunzătoare a acestora.

Comisarii ANPC au transmis și câteva sfaturi, precum: cumpărați doar din spații autorizate, în care sunt păstrate în spații răcoroase; verificați starea ambalajelor, să nu fie deteriorate; evitați ouăle fisurate, murdare; coaja trebuie să fie întactă, iar la spargere albușul să fie dens și gălbenușul semiglobulos; în cazul ouălor vrac, trebuie să fie afișate clar: calitatea, greutatea, metoda de creștere și data valabilității.