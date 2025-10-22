Casele din mediul rural, construite fără autorizație. Proiect

Ministrul Dezvoltării propune ca locuințele din mediul rural, cu o suprafață de până a 150 de metri pătrați, să poată fi construite fără autorizație.

Ministerul Dezvoltării a introidus în noul Cod al Urbanismului, care urmează să fie adoptat, prevederea privind scutirea proprietarilor din mediul rural de a obține autorizația de construire pentru locuințele mai mici de 150 de mp.

De asemenea, vor scăpa de birocrație și cei care vor construi anexe de până la 20 de mp, precum garaje sau terase.

„Este o simplificare care ajută pe toată lumea. Până la urmă ajută și primăria, fără a se pierde controlul acesteia asupra domeniului urbanismului” a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Digi 24.

Acesta a precizat că primările vor avea în continuare rol de control.

Primăria trebuie să fie pe fază! Primăria exercită un serviciu public în interesul cetățeanului și, dacă această lege sau această procedură este aprobată de către Parlament, eu cred că primăriile pot să-și facă foarte simplu procedurile de lucru în așa fel încât, în cele 15 zile, să vadă un proiect întocmit pe o bucătărie de vară sau pe un garaj sau pe anexă de până la 20 mp și să spună dacă este nevoie de autorizație de construire și atunci sigur se merge pe autorizare de construire.

Dacă din documentațiile de urbanism existente din PUZ-ul pe zona respectivă rezultă că nu sunt probleme care să ridice emiterea autorizației de funcționare, atunci pe baza proiectului tehnic, beneficiarul, adică cetățeanul, va putea să înceapă construcția”, a subliniat ministrul Dezvoltării.