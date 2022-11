Povestea antreprenoarei care a organizat un concert caritabil pentru cei 18 copii de la Așezământul “Leagăn prins de stele”

Rodica Georgescu este mamă, soție, fiică, copil, adult și femeie. Rodica este din Ploiești, a terminat Facultatea de Management în cadrul UPG și se pregătește să susțină licența la Universitatea Națională de Arte București.

În plină pandemie, aceasta a decis să își deschisă o întreprindere socială, o cafenea pe 4 roți. Astfel, Rodica Georgescu ajută comunitatea direcționând până la 90% din profitul pe care îl are.

Cel mai nou proiect pe care îl susține este Așezământul “Leagăn prins de stele”, proiect social implementat de Mănăstirea Turnu din Prahova prin care 18 copii au un acoperiș deasupra capului.

În cadrul articolului, Rodica Georgescu povestește despre cum i-a venit ideea de a organiza un concert caritabil la Filarmonica din Ploiești, concert la care au participat peste 300 de oameni și la care a cântat trupa Proconsul.

Rodica, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Sunt Rodica Georgescu. Sunt mamă, soție, fiică, copil, adult, femeie. Sunt absolventă a UPG Ploiești – Management și mă pregătesc să susțin licența la Universitatea Națională de Arte București, departamentul Modă – Design Vestimentar.

În general pun suflet în tot ceea ce fac. Fie că vorbim de partea profesională sau de cea personală. În ultimii ani mi-am descoperit pasiuni și înclinații la care nu mă gândisem vreodată. Cred că momentul în care am început să machiez a fost, cumva, un deschizător de drumuri pentru mine. M-a făcut să observ și alte lucruri.

Mi-a dezvoltat o altă parte a mea. Cea a creativității, a culorilor, a frumosului. Mi-a dat ocazia să văd lucrurile din altă perspectivă și să observ ceea ce, înainte, nu băgam în seamă. Îmi place să mă plimb, sunt esențiale plimbările pentru mine. Să cunosc oameni noi, culturi, obiceiuri. Îmi place să învăț mereu ceva nou. Simt că sunt într-o continuă căutare de nou.

Și parcă niciodată nu știu suficient. Pot spune că odată cu machiajul am pășit într-o altă lume. După machiaj mi-am zis că pot să-mi împlinesc un alt vis pe care îl aveam din copilărie, acela de a crea haine. Mi-am dorit întotdeauna să creez haine, însă mereu mă poticneam în desen.

Asta pană în ziua în care am zis că pot face și asta. Așa că am învățat să desenez într-un timp record, când 99% dintre oameni nu-mi acordau nicio șansă. Și am dat admiterea la UNARTE București unde am pășit, iar, într-o lume nouă. Cum spuneam, nu mă pot opri din cunoaștere.”

Ce te-a determinat să începi, pe cont propriu, un business?

“Lucrez de la o vârstă fragedă, undeva la 14-15 ani am început să-mi câștig banii. În timpul ăsta am avut tot felul de job-uri și mi-am dat seama că nu pot functiona ca angajat. Pot lucra în echipă, însă nu funcționez la randament maxim ca angajat.

Așa că am ani de zile de cand sunt pe cont propriu. Și îmi e foarte bine așa. Chiar dacă am parte de provocări la tot pasul. Cand a venit pandemia machiam. Și m-am trezit cu toate programările anulate. Am simțit nevoia să mă reorientez. Și am revenit la o altă dorință de-ale mele, o dorință pe care o aveam din adolescență. O cafenea.

Fiind pandemie și tot sectorul horeca închis, am ales să mă îndrept către un sistem to go, în rulote comerciale, astfel încât să existe cât mai puțin contact fizic. Așa am creat cafenelele sociale HashtagWorld Cafe în rulote comerciale.”

De ce business social? Care este diferența dintre un SRL obișnuit și o întreprindere socială?

“Business social pentru că, de când mă știu mi-a plăcut să ajut, să vin în sprijinul comunității și am făcut-o cu drag de fiecare dată când am putut și am avut ocazia.

Întâmplător, când întocmeam planul de afaceri, am aflat de existența acestor întreprinderi sociale și, după ce am studiat conceptul de întreprindere socială, am considerat că mi se potrivește. Diferența majoră dintre un SRL și un SRL social o reprezintă faptul că 70% din profit este redistribuit către cazuri sociale.”

Ce anume te determină să faci fapte bune în comunitate cu ajutorul acestei forme de business?

“Fac asta de cand mă știu. Poate pentru că, la un moment dat în viață am fost în categoria aia și știu ce înseamnă să te confrunți cu astfel de lipsuri. Poate pentru că mi se pare normal să întorci către comunitate o parte din ceea ce ai.

Sau poate e doar nebunie. Nu știu exact răspunsul pentru asta, însă știu că este ceva de care nu mă pot dezvăța.”

Care sunt criteriile după care alegi cazurile sociale pe care le finanțezi?

“Mă îndrept, pe cât posibil, către copii și educația acestora. De aici și sloganul: «Nu vindem cafea. Cumpărăm educație.» Trăim în comunitate, iar comunitatea din care facem parte, cumva, ne reprezintă.

Consider că fiecare om reprezintă o verigă în buna funcționare a lucrurilor. Și ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine educația este esențială. Educația și iubirea. Copiii care au avut neșansa să se nască în familii dezorganizate nu au nicio vină și sunt privați, fără alegerea lor, de toate acestea.”

Povestește despre concertul caritabil care a avut loc ieri, 16 noiembrie 2022, la Filarmonica din Ploiești.

“Evenimentul de ieri a fost unul dedicat promovării și informării întreprinderii sociale Hashtagworld Cafe. Mi-am dorit să povestesc puțin oamenilor despre acest concept de întreprindere socială. Ce înseamnă și care este aportul ei în comunitate. De aceea am legat evenimentul de concertul Proconsul.

Evenimentul a avut loc la Filarmonica din Ploiești, iar profitul obținut în urma concertului a mers către copilașii de la Așezământul «Leagăn prins de Stele», de la Mănăstirea Turnu din Prahova. La Așezământ s-au construit căsuțe pentru 18 copii care provin din familii dezorganizate și urmează să fie primiți în condiții foarte bune.

Cred că e mai bine să arăți oamenilor concret, cum am făcut noi aseară, ce înseamnă afacere socială, decât să-i lași să deducă. Îi mulțumesc doamnei Cristina Stoichici, director AJOFM Prahova, pentru că a acceptat să vină să ne vorbească despre întreprinderile sociale și despre aportul acestora în comunitate.

Am avut mari emoții pentru eveniment, am avut chiar cateva secunde când mă speria gândul că va fi sala goală. Cu toate acestea, sunt extrem de recunoscătoare. Au fost peste 300 persoane la eveniment, lucru la care nu m-am așteptat nicio secundă. Le sunt recunoscătoare tuturor pentru prezență și îmi cer scuze dacă nu am reușit să vorbesc cu fiecare.

Nu pot spune decât că am avut constant un nod în gât de emoții și bucurie. Când am intrat în sala Filarmonicii, să urc pe scena, și am văzut sala plină, mi-au dat lacrimile de fericire. Nu m-am gandit nicio secundă că vor da curs acestui eveniment atât de mulți oameni frumoși. Mulțumesc!”

Care sunt perspectivele acestei forme de business și unde vezi această afacere în viitorul apropiat?

“În momentul de față ne găsiți pe str. Poștei, la nr. 15. De asemenea, participăm cu rulotele la tot felul de evenimente, publice sau private. Pentru rezervări, ne puteți contacta prin intermediul site-ului sau pe paginile de socializare.

Îmi doresc să dezvolt mai mult acest business. Și îmi doresc ca oamenii să înțeleagă acest concept de to go, de rulota comercială și să renunțe la concepția că dacă un produs pleacă din rulotă înseamnă că e mai slab calitativ decât cele servite în localuri.

Și vreau să se înțeleagă faptul că fiecare cafea cumpărată de la noi, sau orice alt produs din cafenea, contribuie la educația unui copil mai puțin norocos.”

Intenționezi să creezi și alte evenimente în jurul acestui proiect social în care cafeaua este liantul binelui?

“Cu siguranță vor mai urma și alte evenimente de genul acesta. Avem nevoie de oameni, de timp de calitate, de zâmbete și de iubire. Și de cafea.”

Îi încurajezi pe cei interesați de întreprinderile sociale să aleagă acest drum? Explică.

“Greu de spus. Este o cale pe care ar trebui să o alegi doar dacă acest lucru îți aduce real o bucurie. Așa că dacă nu sunt din fire construiți pe direcția aceasta, a dăruirii, ar fi mai bine să nu opteze pentru o întreprindere socială.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Bucurați-vă de fiecare clipă a vieții! Vă așteptăm la cafenea pentru socializare și fapte bune în comunitate.”