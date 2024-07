De unde au numărul meu de telefon (și știu orașul în care locuiesc) companiile care fac ”oferte de nerefuzat”?

Nu știu dacă sunteți printre nefericiții care sunt abordați frecvent la telefon de diverse persoane, în numele unor companii ”prestigioase”, cu scopul de a vă vinde ceva. În principiu, nu ar fi o problemă dacă nu ar încerca să păcălească lumea și să se folosească de baze de date în mod ilegal. Desigur, ei nu recunosc și spun că folosesc un ”algoritm”. Deși este grav, am râs când am primit explicația ”savantă”.

Vă relatez pe scurt o convorbire pe care am avut-o ieri precizând totodată și unde sunt cele mai grave probleme ale acestor tipuri de abordări, pe care unii le consideră din categoria direct marketing.

Sună telefonul. Este chiar numărul din imaginea care ilustrează acest articol. Un tip foarte hotărăt, cu logoree, cât să nu cumva să apuc să îl întrerup, fie și pentru a-i spune că nu mă interesează să îl ascult, că poate fac altceva în acel moment și că i-am răspuns doar ca să aflu despre ce este vorba și să reluăm conversația mai târziu, dacă mă interesează.

Omul nu are nicio vină. Este doar un biet angajat al unui call center sau al firmei care are o ofertă ”de nerefuzat”. Ce este în spatele lui contează

Răspund și începe omul… ”Bună ziua! Vă invit în Ploiești, în ziua de…, la ora…, în locul…”, (jur că nu am reținut inițial, din cauza vacarmului generat de cavitatea bucală a interlocutorului). ”Vă invit la o prezentare de proceduri medicale de masaj, iar la final primiți cadou o brățară smart, bla, bla, bla…”

Mi-era clar că nu termină prea curând de bolborosit textul îmbrobodelii, așa că i-am tăiat elanul: ”Stop! Te rog să iei o pauză și să îmi spui de unde știi că sunt din Ploiești!” Se bâlbâie puțin și îmi îndrugă ceva cu un număr extras aleatoriu de un soft. Nu percutez și insist: ”De unde aveți numărul meu, care nu este public și de unde știți în ce oraș locuiesc?”

Evită să răspundă și continuă cu textul de unde rămăsese, ceva cu un dispozitiv care va fi prezentat… Îl opresc iar și îl întreb: ”Ce firmă reprezentați și cum vă numiți?” Îmi spune: ”Reprezint *** *** *** și… vă doresc o zi bună!” Închide și mă lasă nedumerit. Și eu care eram direct interesat să vin la prezentare, ca să îi iau live la întrebări, desigur nu despre produs. Momentan nu le precizez numele și locația unde va avea loc prezentarea. Revin însă cu toate detaliile la momentul oportun.

Am intrat de curiozitate pe siteul firmei, presupunând că cel care m-a sunat ar fi fost de unde zicea. Am văzut ”minunile” vândute cu multe mii sau zeci de mii de lei și am înțeles nevoia acută de clienți. Foarte bine, nu mă interesează produsele lor. E treaba fiecăruia să decidă e cazul să cumpere așa ceva și la prețurile respective.

Dincolo de cum înțelege fiecare să facă business și promovare/direct marketing, există o legislație care obligă la respectarea unor reguli, mai ales atunci când crezi că îți poți permite să invadezi un spațiu privat. Da, este ilegal să accesezi baze de date cu numere de telefon și localizări ale ”potențialilor clienți”. Atât timp cât nu v-ați dat acordul ca numărul dumneavoastră să fie public și să fie accesat în scopuri comerciale, cei care îndrăznesc să facă acest lucru comit o ilegalitate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) explică subiectul comunicărilor comerciale: ”Firmele care vor „să deranjeze” clienți sau potențiali clienți cu sms-uri sau apeluri despre produsele și serviciile oferite trebuie să aibă acordul acestora pentru respectivele comunicări, mai exact pentru folosirea numărului de telefon în scopuri de marketing direct/comunicare comercială.”

Atenție, nu vorbim aici despre un operator de telefonie mobilă, care are în baza de date numărul meu! El îmi poate cere acordul pentru comunicările comerciale. Logic… are în mod legal acces la datele mele în anumite condiții și legea e clară. Acum vorbim despre o firmă cu care nu am avut niciodată o relație comercială, de la care nu am comandat niciodată nimic, dar care are acces la acest număr și la adresă. Așadar, problema cea mai gravă este cum a intrat în posesia bazei de date, de la cine o are și cum își permite să o folosească.

Dacă accesul la o bază de date care conține date cu caracter personal a fost făcut prin fraudă informatică, este infracțiune. Dacă cineva dintr-o companie sau dintr-o instituție publică, care are astfel de baze, le-a înstrăinat unor terți, este infracțiune. Nici să sune la întâmplare nu au voie. (A naibii întâmplare… să nimerească un telefon din Ploiești pentru o acțiune care va fi în Ploiești.)

Nu este prima oară când primesc astfel de apeluri, fiind convins că mulți dintre cei care ne citesc au primit la rândul lor. Nu sunt dintre cei care nu pot să supraviețuiască dacă sunt deranjați, putând să expediez elegant o ofertă comercială pe bune sau o escrocherie. Repet, cea mai gravă problemă este felul în care se tranzacționează și accesează bazele de date cu informații personale.

Dacă mi s-ar fi răspuns la întrebarea firească ”de unde aveți numărul meu de telefon și orașul de domiciliu?”, iar explicația era plauzibilă (sic!), nu aș fi mers mai departe, rezumându-mă la a le spune să nu mă mai deranjeze. Cum mi s-a închis telefonul în nas (sincer, nu mă așteptam să primesc vreo explicație legală sau tehnică, știind că nu există), mi-am permis să elimin varianta onestității din abordarea apelantului.

E drept că am încheiat convorbirea cu o ”urare”. Nu știu dacă a fost recepționată, dacă a prins ”mesajul”, dar sunt convins că și-a continuat activitatea cu alți naivi care să profite de superoferta unui fotoliu cu masaj de doar 15.800 de lei (fără TVA) sau a unui aparat de masat în jurul ochilor la doar 1.500 de lei (fără TVA), adevărate chilipiruri…

Am contactat firma la numărul de pe site. Ce credeți că mi s-a explicat?

Inițial, nu au răspuns, că doar toți operatorii erau ocupați cu valurile de clienți care nu știu ce să mai facă cu banii:). M-au sunat ei, după câteva minute, le-am explicat situația, spunându-le că sunt jurnalist și am devenit cât se poate de interesat de subiect. I-am atenționat că înregistrez convorbirea, așa cum și ei o fac. Le-am oferit și adresa de email a redacției, cu speranța că vom avea și un punct de vedere oficial.

Orice întrebare simplă primește răspuns complicat

-De unde aveți numărul de telefon și mai ales de unde știți să sunați chiar la potențialii clienți din orașul unde aveți prezentări? Aveți acces la baze de date pentru care clienții nu și-au dat acordul să le fie folosite datele personale?

-Nuuu! (ezită să ofere o explicație coerentă, credibilă). Este un algoritm care amestecă cifrele și sunăm la numerele rezultate. Așa am nimerit la dumneavoastră. Dar, dacă vă deranjează, vă scoatem din baza de date și nu veți mai fi apelat.

-Și cum nimerește algoritmul dvs. fix numere din orașul în care aveți interes? Sau stați de vorbă cu toată lumea de pe unde nimeriți prin țară și îi invitați pe oameni la prezentarea din Ploiești? (am făcut eforturi să nu râd și nu m-am obosit să îi explic că nu sunt născut ieri și că știu cum funcționează. Primisem mai multe astfel de telefoane și niciodată nu am fost invitat la o prezentare/promoție în Făurei. Toate urmau să fie în Ploiești. )

Nu avea sens să lungesc discuția. Omul ”m-a asigurat” că nu se accesează ilegal nicio bază de date și că le va transmite șefilor lui problema pe care o semnalez. La rândul meu, l-am asigurat că voi face în continuare toate demersurile pentru a clarifica o situație care generează mai mult decât nemulțumirea oamenilor deranjați pe numere private și a modului în care acest deranj este generat.