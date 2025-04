”Am vrut să plătesc biletul TCE prin SMS, dar nu s-a putut”

Un ploieștean care a circulat astăzi cu tramvaiul 101 ne-a relatat că nu și-a putut achiziționa biletul de călătorie TCE prin SMS.

”Având mașina în service, astăzi am circulat, după mult timp, recunosc, cu mijloacele de transport în comun din Ploiești. Am căutat pe google cum pot plăti un bilet TCE și chiar pe site-ul societății am găsit următorul anunț privind plata prin SMS.

Cum funcționeză plata prin SMS

1. Plata prin SMS functioneaza in toate retelele de telefonie mobila

2. Pentru a achizitiona, prin SMS, un bilet pentru o calatorie valabila o ora pe linia/traseul nr… , calatorul, INAINTE DE A SE URCA IN MIJLOCUL DE TRANSPORT IN COMUN trebuie sa transmita un SMS la numarul scurt 7445 cu numarul traseului dorit, acesta fiind valabil pe toate liniile care au tronson comun cu traseul mentionat în SMS. Exemplu SMS pentru calatoria cu linia 35 sau 35b: se tasteaza 35 sau 35b.

3. Calatorul, dupa transmiterea SMS-ului pentru plata biletului de calatorie, in medie intre 15 si 30 de secunde va primi un SMS de confirmare de tipul: Biletul dvs pentru linia XX a fost activat. Valabil pana la xx:xx in xx.10.2019. Va multumim si va dorim calatorie placuta! Cod confirmare:XXXXX. Tarif SMS 0,45 euro + TVA in toate retelele de telefonie mobila.

Mesaj nelivrat

Pentru că mă grăbeam să ajung la serviciu am alergat după un tramvai și am urcat de la stația de la spitalul județean.

Am dat SMS la numărul indicat cu mesajul 101, pentru traseul meu și…surpriză. Mi-a apărut mesajul Nelivrat. Am mai încercat odată și încă odată, în total de vreo cinci ori.

Cum nu aveam la mine vreun card bancar, iar pe telefon nu folosesc aplicații de plată online, am coborât la prima stație pentru a cumpăra un bilet în format fizic.

Automatul din stație nu primea decât bancnote de cel mult 10 lei, iar eu aveam doar una de 100 de lei.

Așa că am intrat într-un magazin, am schimbat bani, mi-am luat bilet și m-am urcat în următorul tramvai, compostând bucata de hârtie de 2,5 lei la aparatul pe care îl știam de când eram copil” ne-a transmis cititorul.

Vom verifica

De partea cealaltă, conducerea TCE Ploiești susține că sistemul este funcțional, dar că va dispune verificări.

”Plata cu SMS este funcțională. Este posibil să mai apară mici erori, dar de scurtă durată. Vom verifica ce s-a întâmplat” a declarat Nicolae Alexandri, directorul TCE Ploiești pentru Observatorul Prahovean.