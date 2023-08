Cum explică vola.ro scumpirea biletelor de avion chiar în timp ce le cumperi online

După ce un cititor a reclamat faptul că biletele de avion cumpărate prin vola.ro s-au scumpit chiar în timpul achiziționării online, compania și-a cerut scuze. În astfel de situații, susține vola.ro, ”dinamica tarifelor si disponibilitatea locurilor în avion pot fi foarte fluide și imprevizibile”.

Experiența neplăcută a unui ploieștean

Încercând să rezerve bilete pentru o călătorie cu Wizz Air la Londra, ploieșteanul a căutat oferte pentru zborurile către această destinație, intrând pe vola.ro. A văzut prețul, a introdus datele, iar în momentul în care ar fi trebuit să dea confirmarea de plată site-ul l-a anunțat că prețul s-a majorat.

Relatarea ploieșteanului: ”Platforma vola.ro Rezervi biletele de avion, introduci nume călători, introduci datele de pe card și apoi…

Ce să vezi? Sunt așa de multe cereri simultane pentru acest zbor, încât ei sunt nevoiți să mărească prețul și să-ți dea două variante avantajoase doar pentru ei: cauți alt zbor sau accepți noul tarif (că deja ai introdus datele de pe card) – „închiderea cu variante”, pentru cei care au mai fost pe la cursuri de vânzări.”

Omul încheie relatarea cu umor: ”Și mi s-a întâmplat de două ori în aceeași zi! Adică nu sunt doar prost, mai sunt și perseverent.”

Mesajul transmis clientului de vola.ro:

Buna ziua, va informam ca situatia semnalata se afla in atentia departamentului nostru de Customer Care si va asiguram ca toate sesizarile clientilor Vola.ro sunt analizate cu deosebita atentie si de fiecare data urmarim imbunatatirea serviciilor oferite.

Inainte de toate, va multumim pentru increderea pe care ne-ati aratat-o de-a lungul timpului, alegand sa calatoriti cu Vola.ro in repetate randuri si va cerem scuze pentru experienta neplacuta legata de rezervarile H2I0Q si NEW5I.

Intelegem cat de dezamagitor poate fi sa intampinati astfel de situatii, mai ales cand ne-ati ales cu incredere in trecut si va rugam sa ne permiteti sa va explicam ce s-a intamplat pentru a intelege ca noi nu ne dorim sa oferim clientilor nostri astfel de experiente care nu ne sunt in vreun fel favorabile.

Variatiile de tarif sunt, din pacate, un aspect complex si dinamic al industriei aviatice. Stim ca acest lucru poate parea confuz si frustrant, dar va asiguram ca nu beneficiem de pe urma acestor situatii si ca lucram din greu pentru a minimiza orice neplacere.

Sistemul de rezervari este configurat pentru un grad extins de accesabilitate ce poate fi accesat simultan de catre pasageri direct pe site-ul companiei aeriene sau prin intermediul furnizorilor de calatorie care vand bilete atat in tara, cat si in strainatate.

In orice moment pot aparea si disparea locuri/bilete in diverse clase de rezervare si la diverse tarife in functie de finalizarea sau anularea unor rezervari de catre utilizatori.

La intervale mici de timp este posibil ca un anumit tarif sa fie disponibil si ulterior sa nu mai fie disponibil, insa reluand operatiunea de rezervare/cumparare se poate obtine un tarif mai mic sau mai mare decat cel vizualizat initial, din cauza faptului ca in permanenta utilizatorii efectueaza sau anuleaza rezervari prin diverse canale de distributie (direct la compania aeriana sau prin intermediul altor furnizori).

Dinamica tarifelor si disponibilitatea locurilor in avion pot fi foarte fluide si imprevizibile. Desi ne straduim sa tinem pasul cu aceste schimbari si sa va oferim cele mai bune tarife, din pacate, aceste variatii pot duce uneori la diferente de tarif in timpul procesului de rezervare, asa cum s-a intamplat si in cazul cererilor dumneavoastra.

Din punct de vedere legal, contractul de intermediere dintre Vola.ro si client se incheie doar dupa ce va confirmam tariful si sunteti de acord cu eventualele actualizari ale acestuia.

Va asiguram ca Vola.ro, ca intermediar intre pasager si furnizorul serviciului de transport, isi doreste sa ofere informatii clare si transparente. Termenii si conditiile noastre, care detaliaza acest proces, ii puteti regasi pe site-ul nostru sau la hiperlinkul https://www.vola.ro/termeni-si-conditii-generale, iar paragrafele 6.1, 7.3 si 7.9 explica optiunile dumneavoastra in astfel de situatii.

Intelegem ca parcurgerea termenilor legali in aceasta situatie poate parea formala si nepotrivita, dat fiind contextul frustrant. Cu toate acestea, mentionam acesti termeni la cererea dumneavoastra, pentru a ne asigura ca raspundem corect si complet la intrebarile pe care le aveti.

Va cerem inca o data scuze pentru neplacerile create, va multumim pentru intelegere si pentru timpul acordat pentru parcurgerea acestui email.

In cazul in care doriti sa va dam mai multe clarificari cu privire la aceste informatii si la telefon, va rugam sa ne informati cand va putem contacta.

Va dorim o seara frumoasa in continuare, consultant Customer Care