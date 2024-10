„Recuperarea medicală redă bolnavului autonomia”. Interviu cu medicul Nadina Liculescu de la Spitalul As Medica, Bucov

A ales acum mulți ani specialitatea recuperare medicală, pe care o numește o specialitate borderline, fiindcă, povestește, „are logică” și este „minunat când reușești să redai unui om autonomia și funcționalitatea”. Are o experiență vastă, profesează cu plăcere, este un medic empatic care pune pe primul plan nevoile pacientului și este tot timpul la curent cu toate noutățile din domeniu. Nadina Liculescu, medic primar de recuperare medicală la Spitalul As Medica de la Bucov, are grijă de acei pacienți cu capacități funcționale reduse, parțial sau total, ca urmare a unor afecțiuni, fie ele boli sau traumatisme. Cea mai mare satisfacție, povestește medicul, este „când văd un pacient care a suferit, spre exemplu, un AVC, era inert, iar după recuperare a reușit să își recapete în mare parte mobilitatea”. (VIDEO la finalul textului).

Nadina Niculescu este medic primar de recuperare medicală. Am întâlnit-o la Spitalul As Medica din Bucov, unde poate fi găsită în fiecare zi, de luni până vineri. Deschisă, caldă, prietenoasă și un extrem de bun profesionist.

Am vrut să aflăm de la aceasta care sunt patologiile în cazul cărora este nevoie de recuperare medicală. Ne-a vorbit despre afecțiunile neurologice și ortopedice, până la cele pediatrice, cardiovasculare, respiratorii sau care țin de coloana vertebrală. Importante, spune medicul Liculescu, sunt și bolile degenerative, demențele, care apar atunci când celulele nervoase din creier sau din sistemul nervos periferic își pierd funcția în timp.

„Demența este un diagnostic pe care îl pun colegii neurologi, cei care administrează și tratamentul medicamentos. Recuperarea medicală în cazul demențelor ține de condiția fizică. Unui astfel de bolnav îi sunt afectate echilibrul, stabilitatea. Noi, aici, la As Medica, încercăm să ajutăm pacienții cu boli degenerative să își recapete autonomia, să se amelioreze starea acestora. Știm cu toții, fizicul influențează psihicul și invers. Demența afectează din punct de vedere cognitiv, bolnavului îi sunt atinse gîndirea și memoria, care amprentează psihic. Acesta are perioade de luciditate sau nu. Un astfel de pacient trăiește mereu cu teamă, fiindcă realizează că nu îl mai ascultă corpul, comenzile sunt date mai mult sau mai puțin întâmplător, iar răspunsul este și el la fel”, spune medicul primar de recuperare medicală.

Indiferent de patologie, în cadrul clinicii de la Bucov, pacienții beneficiază de un program complet care include proceduri de fizioterapie, gimnastică medicală și masaj, cei trei piloni esențiali pentru recuperare. „Toate acestea, dar și o atitudine pozitivă care are o contribuție covârșitoare la ceea ce înseamnă vindecare”, adaugă medicul Nadina Liculescu.

Întrebată dacă există recuperare de sută la sută după o problemă de sănătate, specialistul a răspuns că „da, există și astfel de situații. Recuperarea medicală înseamnă, însă, redarea abilităților în cazul omului bolnav, aflat în convalescență. În cazului unui AVC trebuie răbdare și muncă. Recuperarea poate dura și un an de zile, dar rezultatele se văd. La o fractură sau o proteză de șold, aceasta durează câteva luni, iar pacientul plaecă de la noi pe picioarele sale. În cazul unei boli degenerative pot apărea reactivări ale problemei. În toate cazurile, însă, dacă omul are grijă de el, muncește cot la cot cu medicul, are răbdare și voință, cu siguranță, poate redeveni autonom și funcțional”.

Medicul Nadina Niculescu pune mare accent pe prevenție atunci când vorbim despre sănătate. Stresul, sedentarismul, viciile, faptul că totul astăzi se face „pe fugă, de parcă nu ne mai ajunge timpul”, toți acești factori, în timp, fac ca organismul să reacționeze și să spună, într-un fel sau altul, stop.

Interviul integral cu medicul de recuperare medicală Nadina Liculescu poate fi urmărit aici: