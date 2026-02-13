Viceprimarul Săraru, în centrul disputei dintre liderul AUR și primarul Ploieștiului VIDEO

Prezent ieri la un protest în Ploiești împotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, liderul AUR, George Simion, a avut o confruntare directă cu primarul Mihai Polițeanu pe tema viceprimarului Alexandru Săraru. VIDEO la finalul articolului.

În timpul unui schimb dur de replici, Simion a declarat că viceprimarul Ploieștiului, Alexandru Săraru, nu mai este susținut de AUR.

„Rugămintea mea către dvs. este ca aleșii locali ai AUR să nu mai fie la remorca PSD în Ploiești, să nu voteze doar cu PSD-ul, pentru că sunteți partid de Opoziție, partid anti-sistem. Ori comportamentul consilierilor locali este, practic, de remorcă la PSD. Aveți un viceprimar care este susținut de PSD. Între timp l-ați dat afară, dar este în continuare susținut de PSD”, i-a reproșat primarul Ploieștiului liderului AUR.

În replică, George Simion i-a transmis edilului:

„Dumneavoastră vorbiți de ipocrizie. Știți foarte bine că i s-a retras sprijinul politic. Știm și noi situația”.

Contactat de Observatorul Prahovean, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, a declarat că nu comentează schimbul de replici dintre Simion și Polițeanu.

La protest a fost prezent și deputatul Andrei Gușă, fiul lui Cosmin Gușă, ales în Prahova pe listele Partidului S.O.S., dar care ulterior a trecut la AUR.

Conducerea AUR Prahova l-a nominalizat deja pe Gușă jr. pentru a fi candidatul partidului la Primăria Ploiești la alegerile locale din 2028.