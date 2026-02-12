- Publicitate -
Observatorul PrahoveanPolitic

Schimb dur de replici între George Simion și primarul Mihai Polițeanu, în sediul Primăriei Ploiești. [VIDEO]

Marius Nica
Autor: Marius Nica
simion politeanu ploiesti

Astăzi, în sediul Primăriei Ploiești, a avut loc un schimb dur de replici între liderul AUR, George Simion, și primarul Mihai Polițeanu (independent). Momentul video poate fi urmărit la finalul textului.

- Publicitate -

Joi, 12 februarie, în fața Primăriei Ploiești, câteva zeci de susținători ai AUR au participat la un protest condus chiar de liderul partidului, George Simion.

Detalii aici: Protest AUR la Ploiești, cu George Simion în fața Primăriei

- Publicitate -

La finalul acțiunii, Simion a avut o confruntare directă cu primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Liderul AUR i-a reproșat edilului majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și faptul că l-ar fi susținut la alegerile prezidențiale pe Nicușor Dan.

La rândul său, Polițeanu i-a reproșat lui Simion că, în Consiliul Local Ploiești, consilierii AUR votează alături de PSD.

Mai mult, edilul a invocat faptul că PSD Ploiești îl susține în funcția de viceprimar pe Alexandru Săraru, chiar dacă acesta a fost exclus din AUR.

- Publicitate -

Momentul tensionat poate fi vizionat aici:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Transportator din Prahova, scos din joc. Acuzații de abuz și bilete mai scumpe pentru navetiști

Marius Nica Marius Nica -
La începutul acestui an, transportatorul de persoane Pides Trans...

Elevi de meserie: viitori ospătari și bucătari, crescuți direct din școală, la Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din Ploiești, îi găsim...

Palatul Culturii din Ploiești, abandonat între hârtii: finanțare semnată în 2022, zero lucrări în 2026

Corina Matei Corina Matei -
Palatul Culturii din Ploiești trebuia să intre într-un amplu...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -