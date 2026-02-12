Schimb dur de replici între George Simion și primarul Mihai Polițeanu, în sediul Primăriei Ploiești. [VIDEO]

Astăzi, în sediul Primăriei Ploiești, a avut loc un schimb dur de replici între liderul AUR, George Simion, și primarul Mihai Polițeanu (independent). Momentul video poate fi urmărit la finalul textului.

Joi, 12 februarie, în fața Primăriei Ploiești, câteva zeci de susținători ai AUR au participat la un protest condus chiar de liderul partidului, George Simion.

La finalul acțiunii, Simion a avut o confruntare directă cu primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Liderul AUR i-a reproșat edilului majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și faptul că l-ar fi susținut la alegerile prezidențiale pe Nicușor Dan.

La rândul său, Polițeanu i-a reproșat lui Simion că, în Consiliul Local Ploiești, consilierii AUR votează alături de PSD.

Mai mult, edilul a invocat faptul că PSD Ploiești îl susține în funcția de viceprimar pe Alexandru Săraru, chiar dacă acesta a fost exclus din AUR.

Momentul tensionat poate fi vizionat aici: