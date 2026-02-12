- Publicitate -
Protest AUR la Ploiești, cu George Simion în fața Primăriei

Autor: Marius Nica
protest aur ploiesti

Câteva zeci de persoane participă astăzi, în fața sediului Primăriei Ploiești, la un protest promovat de AUR.

Joi, 12 februarie, în fața Primăriei Ploiești are loc un protest organizat de AUR, la care participă și liderul partidului, George Simion, dar și deputatul Gușă Jr., anunțat drept candidatul AUR la Primăria Ploiești la viitoarele alegeri locale.

Apelul la protest a fost lansat de George Simion pentru astăzi, la ora 12.00, atât în București, cât și în alte orașe din țară.

Acțiunea presupune ca românii să se oprească din activitate timp de 12 minute, în semn de protest față de majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și împotriva măsurilor de austeritate pe care guvernul a anunțat că le va lua.

