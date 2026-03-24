Fabrica de bani” descoperită de DIICOT: suspecți prinși cu 1,2 milioane de euro falși

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au efectuat marți, 24 martie 2026, șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat specializat în falsificare de monedă.

Anchetatorii spun că, în luna octombrie 2025, patru suspecți – trei cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată axată pe producerea și punerea în circulație de bani falși.

Fabrică ilegală de bani

Potrivit datelor din anchetă, în perioada octombrie-noiembrie 2025, suspecții ar fi procurat din străinătate o cantitate însemnată de hârtie specială destinată producerii de bancnote contrafăcute, de ordinul sutelor de kilograme. Ulterior, liderul grupării, un cetățean român, ar fi cumpărat aparatură performantă pentru amenajarea unei imprimerii clandestine într-o localitate din mediul rural al județului Suceava.

Un rol important în activitatea grupării l-ar fi avut suspectul de naționalitate italiană, despre care anchetatorii afirmă că este cunoscut la nivel internațional pentru preocupări legate de falsificarea de bani.

Acesta ar fi avut rolul de a-i instrui pe ceilalți membri ai rețelei cu privire la producerea bancnotelor false și de a facilita, prin conexiuni infracționale externe, procurarea de materiale și instrumente necesare, precum și distribuirea banilor falși în România și în alte state.

Transport de 1,2 milioane de euro

Anchetatorii susțin că suspecții au încercat să își creeze legături infracționale și în Bulgaria, țară care a adoptat recent euro ca monedă națională. În acest scop, aceștia s-ar fi deplasat de mai multe ori în statul vecin.

Luni, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul italian, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați la Sofia în timp ce dețineau și transportau o cantitate impresionantă de bancnote false, cu cupiura de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de euro. În același context, anchetatorii au descoperit și un kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Până la această oră, la una dintre locațiile vizate de percheziții a fost găsită o adevărată „fabrică de bani”, amenajată într-un imobil aflat în construcție. Anchetatorii au ridicat imprimante, componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor, precum și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.

Activitățile continuă, iar audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.

