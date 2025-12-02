A murit Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi

Doliu în muzica românească. A murit Artan, vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi.

Adrian Pleșca, pe numele de scenă Artan, a fost fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan. Ultimul albun, intitulat „Nori peste Sălăjan”, a apărut la Electrecord, acum 7 luni.

”Cunoscut pentru stilul său unic și prezența sa marcantă în muzica românească, Artan a oferit o perspectivă amplă asupra carierei sale, a influențelor muzicale și a viziunii sale asupra scenei muzicale actuale” notează bucurestifm.ro