- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

A murit Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi

Marius Nica
Autor: Marius Nica
artan

Doliu în muzica românească. A murit Artan, vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi. 

- Publicitate -

Adrian Pleșca, pe numele de scenă Artan, a fost fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan. Ultimul albun, intitulat „Nori peste Sălăjan”, a apărut la Electrecord, acum 7 luni.

”Cunoscut pentru stilul său unic și prezența sa marcantă în muzica românească, Artan a oferit o perspectivă amplă asupra carierei sale, a influențelor muzicale și a viziunii sale asupra scenei muzicale actuale”  notează bucurestifm.ro

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Oana Gheorghiu: „Nu voi lucra în logica favorizăm județul X în defavoarea județului Y”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Prahoveanca Oana Gheorghiu este cea care, în 2012, a...

Situație de criză la Petrobrazi. Soluții pentru repornirea centralei electrice

Oana Stoica Oana Stoica -
Centrala electrică de la Petrobrazi, care asigura 10% din...

Cum s-a ajuns la criza apei din Prahova. Cronologia dezastrului

Oana Stoica Oana Stoica -
Peste 107.000 de locuitori din 14 localități din Prahova...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -