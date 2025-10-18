Alertă DNSC. Frauda de tip “Votează pentru Maria”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la o nouă tentativă de fraudă prin mesaje pe telefon. Atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, ulterior folosind aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Totul începe printr-un mesaj aparent inofensiv care însă poate ascunde o tentativă de fraudă.

- Publicitate -

Cum funcționează frauda

În cazul de față, potrivit DNSC, mesajul transmis de atacatori utilizează următorul text:„Salut, ai putea să votezi pentru Maria? Ea este fiica prietenilor mei. Pentru ea este foarte important, premiul este o bursă gratuită pentru studii. Mulțumesc mult!”

„Poate părea o ocazie de a face o faptă bună — dar fii atent! Este o tentativă de fraudă prin care atacatorii profită de emoție și încearcă să preia controlul asupra contului tău de WhatsApp.

- Publicitate -

Mesajul conține, de regulă, un link cu termenii “vote”, “dance” și extensia .top sau .home. După accesare, utilizatorul este invitat să „voteze”, fiind redirecționat către o pagină în care se cere conectarea la WhatsApp și introducerea unui cod primit prin SMS”, atenționează DNSC.

Cum poate fi compromis contul

Accesarea site-ului fals transmis de atacatori și furnizarea codului de autentificare pot duce, potrivit DCNSC, la compromiterea contului dvs.

„Compromiterea contului dvs. pune în pericol lista de contacte cu care este asociat contul. Deturnarea contului de către atacatori poate duce la blocarea acestuia pe motiv de spam.

- Publicitate -

Dacă dați curs cererilor atacatorilor și realizați transferul, puteți suferi pagube financiare fără posibilitatea de a recupera fondurile”, avertizează DNSC.

Cum poți să te ferești de tentativele dce fraudă