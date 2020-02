Reacția clinicii de stomatologie unde a fost tratat copilul care a murit în urma anesteziei

Reprezentanții clinicii Teddy Care din Pitești, unde a fost tratat un copil de patru ani care a murit în urma unei anestezii, au reacționat pe Facebook.

Postarea peFacebook a reprezentanților clinicii Teddy Care din Pitești:

Stim ca toata lumea asteapta o reactie de la noi si, mai mult decat orice, ne dorim sa intelegeti ca ne este la fel de greu ca fiecaruia dintre dvs. sa intelegem si sa acceptam ceea ce s-a intamplat in clinica noastra. O clinica in care sunt tratati si copiii nostri, ai colegilor, prietenilor si cunostintelor noastre.



Inainte de toate, suntem oameni si parinti - de aceea ceea ce s-a intamplat in casa noastra este atat de dureros, de greu de acceptat, atat de greu de trait si de inteles. In aceste momente, gandurile si inimile noastre sunt insa alaturi de parinti, nu facem decat sa ne rugam sa aiba putere si liniste.



Ne dorim mai mult decat oricine sa intelegem ce s-a intamplat, asteptam rezultatul investigatiilor si anchetelor in curs, speram din tot sufletul ca vor aduce raspunsurile pe care toata lumea le asteapta si ca nu vor lasa loc de alte interpretari. Caci, din pacate, pana in acest moment, dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului.



Inca o data va rugam sa aveti toata increderea ca, in momentul in care vom avea toate datele, vom fi primii care vom dori sa le facem publice. Pana atunci, ne dorim sa respectam durerea parintilor, alaturi de care suntem cu tot sufletul nostru.