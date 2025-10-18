Cazarea la Istanbul poate fi altceva decât rezervi

Istanbulul nu se aliniază regulilor generale europene de seriozitate în ceea ce privește multe lucruri… și aici sunt incluse și cazările. Chiar și cele rezervate pe booking pot ascunde surprize. Este adevărat, unele pot fi plăcute dar, conform recenziilor, multe nu sunt. De o surpriză am avut și noi parte cu ocazia ultimei deplasări la Istanbul, de la începutul lunii octombrie. Am avut cazare la actualul „The Ottoman” care, la momentul efectuării rezervării noastre, se nume „The Ottoman Boutique Hotel”.

Deși am rezervat prin platforma booking, nu ne-am mirat foarte tare, ajunși la hotel noaptea, la ora 23:00, să ne trezim cu: „S-a întâmplat o încurcătură cu rezervarea dumneavoastră. Nu mai avem camere aici, dar vă dăm în altă parte, aproape, o cameră mai mare. Și nu veți plăti nicio diferență!”, a încercat să se scoată turcul ca și cum el ne făcea nouă o favoare.

Cum am ajuns de la The Ottoman Boutique, la The Ottoman Suites

În zadar i-am explicat faptul că noi am ales respectivul hotel tocmai pentru poziția sa, pe o stradă adiacentă. I-am spus și că nu doream o cazare la strada principală. Tursul îi dădea înainte că nu are camere la Boutique și gata.

Fiind și ora târzie, și obosiți, am mers 200 de metri mai încolo, la strada principală. Acolo ne-am cazat la The Ottoman Suites Hotel, conform plăcuței de la intrare.

La primul etaj al unei clădiri vechi ni s-a descuiat ușa unui apartament cu două camere, baie și bucătărie. La prima vedere, arăta destul de bine. Doar una dintre cele două camere era pregătită de oaspeți (nu că am fi avut în intenție să o folosim și pe cea de-a doua) dar era… cam rece. În plus, aerul închis dădea de înțeles că nu fusese folosită de ceva vreme.

