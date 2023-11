Ridurile și-au găsit inamicul la Ploiești, mai exact la clinica Better Medicine Center, din zona de Sud a orașului

Odată cu vârsta, deși trebuie să recunosc faptul că nu am a mă plânge prea rău, au început totuși să apară, mai ales la nivelul feței, urmele trecerii timpului. M-am interesat, în urmă cu ceva vreme, dacă există soluții pentru a corecta cât de cât aceste urme, sau, mai bine zis, de a încerca, pe cât posibil, diminuarea lor.

- Publicitate -

Stând de vorbă cu diverse persoane, părerea a fost unanimă: „Nicio cremă nu ajută. Botox este soluția!”. Sincer, pe de o parte nu îmi surâdea deloc ideea de Botox, iar, pe de altă parte, costurile păreau destul de mari pentru un efect… îndoielnic. „Poate să iasă ce vrei, sau poate să nu iasă!”, mi-a spus o prietenă în ceea ce privește tratamentul cu Botox.

Asta până în urmă cu o săptămână când, o colegă de serviciu, a apărut la birou… schimbată. Nu fizionomia, nu expresia (mai văzusem tratamente estetice și persoanele își pierduseră complet ridurile de expresie, arătând complet nenaturale)… nu știu, era ceva schimbat la ea.

Am întrebat-o direct, după ce am încercat, timp de vreo două ore, să înțeleg singură ce era schimbat la ea, de ce arăta cu cel puțin 5 ani mai tânără. Nereușind să-mi dau seama, am întrebat direct. „Am făcut săptămâna trecută o ședință de tratamente faciale și mezoterapie la Better Medicine. Chiar se vede, nu?”, mi-a răspuns ea radiind parcă de bucurie pentru că avea confirmarea că se observă.

Citește și: Cum am scăpat de durerile articulare prin terapie cu Guna Colagen la clinica Better Medicine Center din Ploiești

Fără să fie nimic fals, nimic nenatural pe chipul ei, arăta clar cu ani buni mai tânără. „Acum am cu 3 în față la vârstă, nu mai am cu 4…”, a completat ea râzând din tot sufletul. Și se vedea clar ce stare de bine îi dăduse ședința de la Better Medicine.

Am rugat-o să-mi explice exact ce presupune procedura pentru că, recunosc, era prima dată când vedeam rezultate excepționale și îmi doream să aflu mai multe despre cum a ajuns să le obțină. Mai ales că era vorba de o singură ședință…, in cazul ei.

Procedura de Mezoterapie și tratamentele faciale de la Better Medicine Center din Ploiești are la bază argirelină, peptide, acid hialuronic și siliciu organic, iar protocolul de mezoterapie cu argirelină efectuat de doamna doctor Bratu Maria Daniela presupune o ședință pe săptămână, timp de 3 săptămâni consecutive, și apoi o ședință la 2 luni pentru întreținere.

- Publicitate -

Acidul hialuronic este o substanță naturală, prezentă la nivelul feței, care are rolul de a reține apa, determinând hidratarea și volumizarea. Este utilizat în mezoterapie în tratamentul feței deshidratate, în tratamentul ridurilor și a ridurilor de expresie. El acționează efectiv prin menținerea moleculelor de apa în țesuturi, restaurând hidratarea feței.

În clinica Better Medicine Center, doamna doctor foloseste pentru lifting facial acidul hialuronic în concentrație de 3,5% împreună cu siliciu organic. Mezoterapia cu aceste substanțe se face câte o ședință o dată la două săptămâni și apoi o ședință pe lună pentru întreținere.

Bineînțeles că m-am apucat să caut pe net să văd ce sunt exact respectivele substanțe. Argirelina este o puternica hexapeptida care creeaza un efect similar botoxului, reducând contracția musculară, împiedicând formarea ridurilor și a liniilor de expresie de la nivelul feței.

- Publicitate -

De asemenea, argirelox peptide este un ingredient utilizat tot în tratamentul ridurilor de expresie de la nivelul feței si ochilor. Argirelina functionează la fel ca botoxul în prevenirea contractării mușchilor. Prin urmare ea poate reduce ridurile de expresie de la nivelul frunții, sprâncenelor, ochilor și buza superioară.

M-am programat și eu la o ședință la Better Medicine Center și, cu emoție, în ziua stabilită m-am prezentat la consult. Speram din suflet să-mi rezolv problema cea mai arzătoare: ridurile nazogeniene (dintre nas si gura), care, de ceva vreme, se adâncise parcă mult prea mult.

În urma evaluării făcută de doamna doctor Bratu Maria Daniele, aceeași doamnă doctor care face și tratamentul cu Dispozitivele Colagen Guna (acele infiltrații pentru durerile articulare, doamna doctor Bratu Maria Daniela este medic diabetolog și endocrinolog cu competențe în homeopatie) mi-a fost administrat cocktailul, prin înțepături în zonele cu probleme, zone pe care le voiam netezite. De asemenea, am aflat de la ceilalți pacienti, stând în recepția clinicii, că tot aici există un tratament pe care-l face tot acest medic minunat pentru cuperoză.

- Publicitate -

Arătam puțin cam dubios și, recunosc, m-am speriat de cum se vedea. Ajunsă acasă mă încerca un sentiment de regret dar mă consolam cu gândul că urmează weekendul și nu trebuie să ies din casă…

Cam două zile a ținut perioada de umflare a zonelor injectate iar apoi, treptat, când au început să se retragă micile tumefieri de la nivelul feței și pieptului, ridul nazolabial se redusese cu mai mult de 60%. Dacă am fost mulțumită de rezultat? Puțin spus „mulțumită”! Mă uit în oglindă și nu îmi vine să cred cât de repede s-a rezolvat problema mea estetică!

Pentru mine, tratamentul estetic de la Better Medicine Center, din Ploiești a reprezentat soluția anti-aging pe care o căutam de ceva vreme. Sunt extraordinar de încântată de rezultat pentru că nu arată absolut deloc nenatural, acesta fiind motivul pentru care, până acum nu am apelat la intervenții estetice. Acum însă, cel puțin pentru mine, am găsit varianta ideală de a scădea câțiva ani buni de pe chip. Și chiar merită!

- Publicitate -

Clinica Better Medicine Center se află în Ploiești, pe strada Petrarca, nr.34. Consultațiile se fac doar pe bază de programare la numărul de telefon: 0727 627 630.

În plus, în această perioadă, la pachetul: Mezoterapie cu argirelină, peptide, acid hialuronic si siliciu organic pentru față și decolteu, Clinica Better Medicine Center oferă si o reducere de 10% . (P)