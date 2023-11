Maria Tănase Marin, „șlefuitoarea” de talente, nominalizată la Gala Comunității Prahovene

Maria Tănase Marin este acea interpretă de muzică populară care aduce în scenă un cântec curat, exprimat cu mare acurateţe a simbolurilor şi cu mult respect pentru zona folclorică pe care o reprezintă: Prahova. Sprijină tinerii talentați, iar spectacolele pe care ea le organizează sunt cu intrare liberă. Maria Tănase Marin este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa în rândurile de mai jos.

- Publicitate -

Maria Tănase Marin a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Facultatea de Pedagogie Muzicală, studii continuate cu un doctorat în etnomuzicologie, cu tema „Muzica folclorică prahoveană în actualitate”.

A început inițial cariera ca interpret de muzică populară, dar, la scurt timp, a preferat să predea arta vocală, ca profesor la Școala Populară de Artă și Colegiul de Artă „Carmen Sylva“ din Ploiești. I-au trecut prin mână copii şi talente pe care le-a şlefuit, oameni în toată firea acum, cum ar fi prezentatoarea Iuliana Tudor, soprana Ramona Păun, actriţa Miruna Ionescu, interpreta Geogiana Baciu, ori Traian Frâncu, solist la Filarmonica „Paul Constantinescu“ din Ploieşti.

„Pentru mine, a cânta a fost şi rămâne o pasiune. Cântecul e pasiune şi punct”, povestește Maria Tănase Marin

Prahoveanca mereu a recunoscut faptul că „greutatea” numelui pe care îl poartă, cu referire la artistul, omul, legenda Maria Tănase, mereu au obligat-o să dea tot ce poate pentru a onora această fericită coincidență.

„Ca interpret, necondiţionat, şi-acum sper să nu facă nimeni caz de potrivirea de nume, model mi-a fost grandioasa Maria Tănase, ale cărei melodii le ştiam pe de rost de mică. E un monument al folclorului”

Maria Tănase Marin are și o bogată activitate de cercetare etnomuzicologică, în special pe Valea Teleajenului. Colecționează costume și instrumente populare și este, probabil, unul dintre puținii doctori în folclor ai Televiziunii Române.

La cursurile Mariei Tanase Marin au participat sute de copii. Unii doar de-o șchioapă. Zeci dintre aceștia au primit diplome de absolvire

Cu mulți, profesoara a participat la concursuri naționale și internaționale de folclor, câștigând foarte multe premii. Un palmares impresionant are și ea, calitățile sale de interpretă a cântecului popular fiind recunoscute atât în țară, cât și dincolo de graniță.

- Publicitate -

„Există, consider eu, un preț al succesului Așa cum poate să existe și o rețetă a succesului. Nu-mi permit să vorbesc despre ele, dar cred că un rol important îl are familia. E ca un copac adânc înfipt în pământ. Primăvara face flori, are frunze verzi, e puternic. Toamna nu mai are nici frunze, nici flori. Dar copacului îi rămân crengile. Și rădăcinile”, mărturisește cunoscuta interpretă prahoveancă.

Dacă îți place povestea sa și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023.