Luna asta se poartă premiile garantate la AFI Ploiești – 1000 de AFI Gift carduri pentru și mai multe cumpărături!

În perioada 5 ianuarie – 26 februarie 2023, clienții care fac cumpărături din AFI Ploiești de cel puțin 250 de lei, respectiv minimum 500 de lei din cora și înscriu bonul pe www.afi-ploiesti.ro, câștigă garantat un AFI Gift Card în valoare de 50 de lei… pentru că știu ei mai bine ce au nevoie în 2023.

AFI Gift Card – cadou de câștigat, cadou de oferit!

Ce pot face cu AFI Gift Card? Își pot alege singuri cadoul din mall: produse de beauty, haine în tendințe, articole deco, un răsfăț dulce sau chiar flori. Pot opta pentru produsele preferate de la zecile de brand-uri incluse în program. Beneficiile și magazinele incluse aici: https://www.afi-ploiesti.ro/gift-card/.

Găsește-ți inspirația și bucură-te de reduceri!

Un nou an este o altă oportunitate pentru experiențe și evenimente memorabile la AFI Ploiești. Seriile video inspiraționale continuă pe canalele de socializare ale centrului comercial. Numeroase alte surprize sunt deja pregătite pentru a le oferi ploieștenilor cea mai bună experiență de cumpărături, dar și recompense pe măsură. Nu trebuie ratate notificările din social media!

În plus, luna ianuarie dă startul reducerilor în numeroase magazine din mall, de la articole vestimentare, la produse home & deco. La AFI Ploiești, clienții pot face cumpărături la prețuri foarte bune, din singurul magazin Mango din Ploiești sau dintr-unul dintre cele mai mari magazine Sinsay din oraș. În plus, diversitatea brand-urilor de beauty: Douglas, Pupa, Sephora, Cupio, Yves Rocher, Gerovital, My Geisha, Sabon, Xpert Beauty, le oferă clienților accesul la cele mai noi produse, la prețuri extraordinare.

AFI Ploiești, partenerul tău pentru un 2023 fabulos!

(P)