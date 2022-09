Elveția, Grindelwald-First: poteca agățată First Cliff Walk, lacul Bachalpsee și telecabina Eiger Express

În regiunea Jungfrau avem un alt obiectiv turistic de top – Grindelwald-First. Grindelwald este o altă stațiune montană faimoasă, așezată la o altitudine de 1034 m, la poalele muntelui Eiger.

Se ajunge ușor cu trenul din Interlaken (direct) sau din Lauterbrunnen (cu schimbare în Zweilütschinen). Veți coborî la capăt, în stația/gara Grindelwald. A nu se confunda cu Grindelwald-Terminal, stația de unde pleacă telecabinele spre Eigergletscher și Männlichen/Wengen.

De la gară faceți o plimbare agreabilă de circa 10-12 minute până la stația telecabinei First.

Telecabina este gratuită cu Jungfrau Travel Pass și vă duce în 25 de minute până la 2100 m. Noi cumpărasem din prima zi acest card – fără card, un drum dus-întors costă 64 CHF. Dacă sunteți dornici de adrenalină, puteți încerca și alte atracții de aici: Dacă vrei să te simți ca un vultur – First Glider este varianta potrivită. Sau poate vrei să cobori cu 84 km/oră – atunci First Flyer este pentru tine. Îți dorești să cobori cu un cart, pe un drum de 3 km – alege First Mountain Cart.

