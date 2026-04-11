Astronauții NASA au revenit în siguranță pe Pământ

Capsula Orion a aterizat în siguranță în largul Oceanului Pacific, sâmbătă, la ora 03:07:27, marcând finalul unei misiuni istorice după mai bine de jumătate de secol, în jurul lunii. NASA preconizează alte două misiuni, în 2027 și 2028.

Aterizarea a avut loc în largul coastei orașului San Diego, după o coborâre controlată cu ajutorul parașutelor. Cei patru astronauți, după o călătorie de aproape 10 zile în spațiu, au fost recuperați în siguranță de echipele de intervenție, după ce au așteptat stabilizarea comunicațiilor cu centrul de control.

Comandantul Reid Wiseman a confirmat că întreg echipajul se află într-o stare excelentă. Astronauții — Christina Koch, Victor Glover și Jeremy Hansen — au fost evacuați pe rând și transportați cu elicopterele, iar ulterior au fost supuși primelor evaluări medicale.

„Echipajul Artemis II a ajuns înapoi pe Pământ, încheiând o călătorie de aproape 10 zile în jurul Lunii. Călătoria i-a dus mai departe în spațiu decât au ajuns oamenii vreodată, iar acum sunt în siguranță acasă cu noi”, a precizat NASA, care a publicat și imagini din timpul misiunii.

Citește și: Imagini spectaculoase cu Luna surprinse de echipajul Artemis II

Reamintim faptul că echipajul Artemis II a efectuat prima misiune cu echipaj uman în apropierea lunii, în ultimii 50 de ani.

În următoarele ore, echipele vor recupera capsula Orion din ocean, pentru a permite efectuarea unei evaluări complete a navei și a scutului termic.

NASA preconizează o nouă misiune, Artemis III, în 2027, însă și de această dată astronauții nu vor ajunge pe suprafața lunară. O a patra misiune, Artemis IV, va avea însă ca destinație luna.