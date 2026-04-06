Imagini spectaculoase cu Luna surprinse de echipajul Artemis II

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Luna, fotografiată de echipajul Artemis II.

NASA a publicat, luni, 6 aprilie, o fotografie spectaculoasă a Lunii, realizată de echipajul misiunii Artemis II. În aceeași imagine sunt surprinse atât fața vizibilă, cât și cea îndepărtată a satelitului natural al Pământului.

„Partea apropiată, vizibilă în dreapta, este identificabilă după petele întunecate care îi acoperă suprafața, formate la începutul istoriei Lunii, când aceasta era activă vulcanic. Aceasta este partea Lunii pe care o putem vedea de pe Pământ.

Craterul mare aflat la vest de fluxurile de lavă este bazinul Oriental, un crater de aproape 600 de mile, care se întinde atât pe partea apropiată, cât și pe cea îndepărtată a Lunii”, a explicat NASA.

Potrivit NASA, echipajul Artemis II este primul care a văzut bazinul în întregime.

„Tot ce se află în stânga craterului reprezintă partea îndepărtată, emisfera pe care nu o putem vedea de pe Pământ, deoarece Luna se rotește în jurul propriei axe în același ritm în care orbitează în jurul planetei noastre”, a explicat NASA.

Misiunea Artemis II marchează un moment important în programul spațial al NASA, fiind prima misiune cu echipaj uman din cadrul noii etape de explorare a Lunii. La bordul capsulei Orion se află trei astronauți americani – Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch – și un astronaut canadian, Jeremy Hansen.

