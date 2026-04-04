Imagini spectaculoase cu Pământul din spațiu transmise de astronauții misiunii Artemis II – FOTO/VIDEO

Astronauții misiunii Artemis II au transmis primele mesaje video din spațiu, la aproximativ două zile de la începutul acestei călătorii istorice. Echipajul NASA a surprins imagini spectaculoase cu planeta Pământ, văzută din capsula Orion.

Cele mai spectaculoase imagini cu planeta noastră au fost făcute publice în cadrul primei transmisii oficiale a echipajului, potrivit Live Science. Astronauții au descris priveliștea drept una impresionantă, surprinzând Terra de la pol la pol.

„Poți vedea întregul glob de la pol la pol”, a spus astronautul Reid Wiseman, comandantul misiunii.

„Credeți-ne, arătați incredibil”, a fost mesajul transmis de Victor Glover către întreaga planetă.

„Avem imagini spectaculoase de înaltă rezoluție ale planetei noastre natale, cu toții privind înapoi prin fereastra capsulei Orion la astronauții noștri NASA Artemis II în timp ce își continuă călătoria spre Lună. Ăștia suntem noi, împreună”, a postat, pe Facebook, NASA.

Imaginile surprinse din capsula Orion oferă o perspectivă rară asupra Pământului, inclusiv fenomene spectaculoase precum aurorele și detalii vizibile ale atmosferei.

„În această nouă imagine a echipajului Artemis II, vedem împărțirea dintre noapte și zi, cunoscută sub numele de Terminator, tăind Pământul. Fie că sunt treji sau adormiți repede, suntem cu toții aici pe această planetă împreună.

În a doua imagine, preluată tot din capsula Orion, ne putem vedea reprezentați de luminile electrice ale activității umane”, a mai transmis, pe Facebook, NASA.

Misiunea Artemis II marchează un moment important în programul spațial al NASA, fiind prima misiune cu echipaj uman din cadrul noii etape de explorare a Lunii.

