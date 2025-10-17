UE ia în calcul să condiționeze fondurile alocate statelor de reforma pensiilor

Uniunea Europeană ia în calcul să condiționeze fondurile alocate statelor de reforma pensiilor, în condițiile în care se confruntă cu o populație îmbătrânită, au declarat surse din cardul Comisiei Europene, pentru Politico, sub protecția anonimatului.

„Sarcina noastră în cadrul Comisiei este de a ajuta țările să facă lucrurile dificile”, a declarat un înalt funcționar al Comisiei, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a se exprima liber. „Responsabilitățile sociale ale țării ar fi foarte potrivite pentru a face acest lucru” prin „conectarea reformelor de investiții”.

UE se confruntă cu un cocktail toxic de datorii mari, o populație îmbătrânită și o rată a natalității în scădere. Combinate, acestea vor paraliza orice sistem public de pensii „de tip pay-as-you-go” care se bazează pe contribuabili pentru a oferi pensionarilor o sursă de venit.

80% dintre pensionarii din UE s-au bazat pe o pensie de stat ca unică sursă de venit în 2023

Aceasta este o problemă atât pentru astăzi, cât și pentru mâine. Peste 80% dintre pensionarii din UE s-au bazat pe o pensie de stat ca unică sursă de venit în 2023. Această dependență excesivă a plasat unul din cinci cetățeni ai UE cu vârsta peste 65 de ani în risc de sărăcie, echivalentul a 18,5 milioane de persoane.

Obiectivul Bruxelles-ului este dublu: să reducă presiunea asupra vistieriei statului pentru a-i menține pe pensionari pe linia de plutire și să contribuie la crearea unei piețe de capital de tip american prin valorificarea economiilor pe termen lung ale oamenilor.

Ideea, deși bine intenționată, ar fi dificilă din punct de vedere politic și îi face pe miniștrii adjuncți ai finanțelor să tresară la această idee.

Politica privind pensiile se află mult în afara sferei de competență juridică a executivului UE. Chiar și în acest caz, riscurile legării fondurilor UE de probleme toxice din punct de vedere politic ar putea fi un dezastru pentru guverne, mai ales atunci când cei mai loiali participanți la democrație au peste 50 de ani.