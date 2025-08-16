- Publicitate -
Niciun acord în urma întâlnirii dintre Trump şi Putin în Alaska

Summitul de la Alaska, pe care l-a aşteptat o lume întreagă, s-a încheiat fără niciun acord clar. Președinții Donald Trump (SUA) și Vladimir Ptuin (Rusia) s-au întâlnit vineri, 15 august 2025, în Alaska, pentru a încerca negocierea unui acord de pace în cazul războiului din Ucraina.

Președintele SUA l-a întâmpinat pe omologul său rus pe pista din Alaska. Cei doi și-au strâns mâna, au parcurs un drum împreună pe covorul roșu și au pozat pentru presă. În tot acest timp, avioane americane au survolat cerul.

Întâlnirea dintre cei doi președinți a durat două ore și jumătate, la finalul cărora nu s-a ajuns la niciun acord clar. A urmat o conferință de presă, în cadrul căreia cei doi au făcut declarații, dar nu au acceptat întrebări din partea jurnaliștilor prezenți la eveniment.

Câteva din declarațiile lui Donald Trump

Am avut o întâlnire foarte productivă și am convenit asupra mai multor puncte. Majoritatea. Aș spune că sunt câteva chestiuni importante, dar nu am ajuns încă acolo (la o înțelegere), am făcut însă unele progrese. Nu avem un acord, până nu avem unul clar („There’s no deal, until there is a deal)

Am să vorbesc, voi începe să dau câteva telefoane la NATO, o să sun câteva persoane pe care le consider potrivite, îl voi suna și pe Zelenski. Le voi spune ce s-a întâmplat azi.

A fost și o delegație formidabilă de oameni de afaceri ruși. Toată lumea vrea să facă afaceri cu noi, am devenit cea mai tare țară din lume. Suntem interesați să facem afaceri. Am făcut niște progrese mari azi.

Am avut mereu o relație fantastică cu președintele Putin, cu Vladimir. Am avut niște întâlniri dure, bune, interferate de minciunile cu „Rusia, Rusia, Rusia”, a fost mai greu, dar cred că el a înțeles, a văzut mai multe lucruri de genul ăsta de-a lungul carierei sale. Știa că e o minciună, și eu știam asta.

Am avut o întâlnire extrem de productivă, ne-am înțeles asupra mai multor puncte. Au mai rămas câteva, puține. Unul, probabil, cel mai important – avem o șansă bună să ajungem acolo (la un acord), dar nu am ajuns încă, dar sunt șanse să ajungem.

Mii de oameni mor pe săptămână, iar președintele Putin vrea, la fel ca mine, să se oprească asta.

Câteva din declarațiile lui Vladimir Putin

Cu toții știți bine că unul din principalele subiecte ale discuțiilor (SUA-Rusia) a fost legat de situația din Ucraina.

Am văzut strădania administrației (americane) și a președintelui Trump, personal, de a se implica și a ajuta în rezolvarea acestui conflict.

Situația din Ucraina are legătură cu amenințările fundamentale la adresa securității noastre. În plus, am mai spus-o, considerăm Ucraina e o țară-frate, oricât de ciudat ar suna în actualele condiții. Avem aceleași rădăcini, iar tot ceea ce se întâmplă e o tragedie pentru noi, o rană adâncă. Suntem interesați să-i punem capăt (războiului).

În același timp, suntem convinși că, pentru a face pace de lungă durată, trebuie să eliminăm rădăcina răului ale acestui conflict.

Sursa: Digi24

