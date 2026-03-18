„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii trebuie să achite o taxă de 20 de lei Spitalului Județean de Urgență din Ploiești.

Informația este folosită, de regulă, de cei care vor să își afle ascendentul din zodie, ora nașterii fiind importantă pentru realizarea unei astrograme.

Potrivit unor relatări recente din presă, în alte spitale din țară taxa variază de la 10 lei la Spitalul Județean Suceava până la 200 de lei la Spitalul Județean Buzău.

„Pentru a căuta în arhivă ora nașterii unei persoane, taxa este de 20 de lei”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Andrei Ilinca, directorul medical și purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (deputat PSD de Prahova), a declarat că la ministerul pe care îl conduce nu există o bază de date cu ora, data și locul nașterilor.

„Aceste informații se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea”, a spus ministrul. El a adăugat că orice persoană care dorește să afle ora, ziua și locul exact în care s-a născut, inclusiv pentru o interpretare astrală, are acest drept.

Întrebat de Antena 3 dacă își cunoaște propria oră a nașterii, ministrul a răspuns afirmativ: „Da, știu. Ora nașterii este 00:00”.