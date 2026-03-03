Zeci de minori bătuți, băuți sau drogați, duși la Spitalul de Pediatrie Ploiești de către polițiști

50 de minori au fost transportați la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, în cursul anului 2025, în urma intervențiilor Poliției Prahova, după ce au fost implicați în agresiuni fizice ori au consumat alcool în exces sau droguri. De la începutul anului, alți 6 copii au ajuns la spital bătuți, băuți sau drogați, tot după intervenția polițiștilor. Una dintre minore, o fată de 15 ani, a leșinat după ce s-a intoxicat cu benzodiazepine. Cazurile, înregistrate atât în spații publice, cât și la petreceri sau în apropierea unităților de învățământ, ridică semne de întrebare cu privire la siguranța și comportamentele de risc în rândul adolescenților.

Cele mai multe intervenții, a transmis IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean, au avut loc atât în 2025, cât și în 2026, în urma apelurilor la 112, făcute de martori ori apropiați.

Când se trezesc cu Poliția la ușă, părinții încearcă să ascundă problema

„Foarte rare au fost cazurile în care părinții au sunat la numărul unic de urgență. De cele mai multe ori, când s-au trezit cu noi la ușă, reacțiile au fost de genul: «Copilul meu nu face așa ceva» sau «A fost un accident, nu s-a mai întâmplat până acum».

Nu sunt neapărat copii din familii disfuncționale, ci provin din medii cât se poate de normale”, a transmis IPJ Prahova.

Copii duși de Poliție la spital în stare de inconștiență

În urma evaluării la fața locului, polițiștii au solicitat ambulanța, iar minorii găsiți bătuți, băuți sau drogați au fost transportați la Pediatrie pentru îngrijiri.

În cele mai multe dintre cazuri, adolescenții au prezentat simptome severe – pierderea cunoștinței, stări de vomă, agitație extremă sau chiar convulsii – fiind necesară transportarea lor de urgență la spital.

Cifre ale Poliției care ar trebui să dea de gândit

În 2025, 21 dintre copiii duși de polițiștii prahoveni la Pediatrie Ploiești prezentau leziuni provocate în timpul altercațiilor.

Polițiștii au intervenit inclusiv în cazul unei adolescente care a vrut să se automutileze pe fondul unei decepții.

Alți 10 copii au ajuns la spital anul trecut cu simptome de intoxicație acută, iar 19, în urma testărilor, au fost depistați pozitiv la cannabis (marijuana), etnobotanice, barbiturice sau medicamente psihotrope.

În 2026, în lunile ianuarie și februarie, 2 minori au fost duși la Pediatrie după intervenția Poliției. Unul a fost victimă a unei agresiuni petrecute în școală, iar altul a fost bătut de concubinul mamei. Alți doi copii au ajuns pe mâna medicilor după ce s-au drogat sau au consumat alcool până în pragul comei.

„Consumul de droguri pleacă de undeva de la vârsta de 10-11 ani. În ceea ce privește alcoolul, am avut inclusiv minori de 6-7 ani aduși în comă. Copiii aceștia nu vin amețiți, vin în pragul morții.

Cei mici, din neglijența familiei; adolescenții, din teribilism sau pe fondul depresiei generate de faptul că nu se simt înțeleși și sprijiniți de familie ori de școală. La fel, fenomenul legat de agresiunile fizice ia amploare.

Zilnic sau aproape zilnic ajung la noi copii care au fost supuși agresiunilor, unii dintre ei chiar nou-născuți”, preciza, în urmă cu ceva timp, directorul medical al Spitalului de Pediatrie din Ploiești, medicul Anca Simionescu. Detalii AICI

Cazurile copiilor bătuți ori drogați, aduși de Poliție la Pediatria Ploiești, fac obiectul unor anchete sau dosare penale

În ceea ce privește intervenția polițiștilor, aceasta nu se încheie în momentul în care un copil bătut sau aflat sub influența drogurilor este transportat la spital.

Din contră, precizează Laura Antimiu, subcomisar de poliție, purtător de cuvânt al IPJ Prahova, abia atunci începe o procedură complexă care poate include anchete penale, sesizarea Protecției Copilului și identificarea persoanelor responsabile.

În situațiile în care minorul prezintă urme de violență, polițiștii întocmesc dosar penal pentru lovire sau alte violențe ori pentru alte infracțiuni, în funcție de gravitatea faptelor. Sunt audiate persoanele implicate, martorii, iar anchetatorii stabilesc circumstanțele în care a avut loc incidentul.

Dacă agresorul este tot minor, cazul poate ajunge în atenția instanței pentru minori, iar dacă este vorba despre un adult, răspunderea penală este directă.

În cazul copiilor ajunși la spital după consum de substanțe interzise, sunt demarate cercetări pentru a stabili proveniența drogurilor. Sunt verificate anturajele, locurile frecventate și eventualele persoane care au furnizat substanțele.

„Toate cazurile înregistrate în 2025 și în primele două luni ale lui 2026 privind agresiunile fizice asupra minorilor și consumul de stupefiante fac, la această oră, obiectul unor ample anchete.

Practic, în astfel de situații, poliția acționează într-o dublă dimensiune: preventivă și protectivă, dar și investigativă și sancționatorie, având ca scop asigurarea securității și integrității fizice și psihice a minorului, precum și respectarea normelor legale.

Paralel, dimensiunea investigativă și sancționatorie presupune identificarea și documentarea faptelor comise, a persoanelor implicate și a circumstanțelor în care acestea au avut loc.

Poliția are competența de a constata elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Codul penal, inclusiv cele referitoare la vătămarea corporală, relele tratamente aplicate minorilor sau implicarea adultului în punerea acestora în pericol.

În funcție de natura faptei, se întocmesc acte procedurale precum procese-verbale, sesizări sau plângeri penale, care pot conduce la deschiderea unui dosar penal.

Totodată, în situațiile în care fapta constituie contravenție, poliția aplică sancțiunile administrative prevăzute de legislația specială”, a mai transmis Poliția Prahova.