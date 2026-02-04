Decizie scandaloasă a instanței în Ploiești. Tânără amenințată cu toporul, agresorul recidivist lăsat liber. Mărturia victimei

Într-un județ aflat în topul național al femicidul și al violenței împotriva femeilor un judecător de la Judecătoria Ploiești a decis cercetarea în stare de libertate a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, recidivist, după ce și-a amenințat fosta concubină cu un topor. Fapta gravă s-a petrecut luni seară, într-un bloc din Ploiești.

Victima, o tânără în vârstă de 25 ani, a ajuns să se teamă pentru viața ei și nu crede că o brățară de monitorizare îl va împiedica pe bărbat să-i ia viața.

Concubinul recidivist, cu toporul la ușă

Aceasta a declarat pentru Observatorul Prahovean că fostul concubin, de care s-a despărțit în luna august 2025, o terorizează atât pe ea cât și pe mama ei. Bărbatul a fost condamnat în 2021 pentru proxenetism, însă a fost eliberat în aprilie 2025.

Trecutul infracțional al acestuia mai cuprinde și o altă faptă comisă cu violență, tâlhărie calificată, dar și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit victimei, luni seara, bărbatul a venit la ușa ei înarmat cu un topor și a încercat să intre în locuință, pentru a-i lua viața A apelat 112, însă polițiștii nu l-au mai găsit pe acesta în imobil.

În cursul serii de luni, oamenii legii au reușit să-l depisteze și să-l rețină pentru 24 de ore, deschizând un dosar penal pentru amenințare.

Înainte de expirarea reținerii, acesta a fost prezentat unui judecător de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești care, în mod inexplicabil, dacă ținem cont de fapta comisă și trecutul acestuia, a decis cercetarea în stare de libertate, sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Singura măsura dispusă luată pentru protejarea vieții tinerei a fost dispunerea montării unui dispozitiv electronic de monitorizare.

Mărturia victimei

„Fostul meu partener a venit în noaptea de 02.02 la domiciliul meu înarmat cu un topor pentru a-mi sparge ușa și a mă omorî. După 24 de ore de reținere, judecătorul a considerat că nu este un pericol și l-a eliberat pe control judiciar chiar dacă este recidivist, abia eliberat din închisoare, și se mai judeca cu încă două fapte penale în acest moment.

Eu în acest moment sunt în pericol din cauza Justiției din Ploiești care nu își face treaba. Vreau dreptate, în ultimul ceas, până nu e prea târziu.

Nu este necesar să mai moară încă cineva pentru a ne trezi la realitate și pentru ca Justiția să ne ia în serios.

Îmi este teamă inclusiv de familia acestuia. Am suferit adevărate tulburări psihice în urma tuturor celor întâmplate. De asemenea sunt studentă în anul III și îmi este frică să mai merg la studii și examene.”, a declarat tânăra de 25 de ani pentru Observatorul Prahovean.

Prahova, în topul național al femicidului

Vă reamintim că patru femei din Prahova au fost ucise de foști sau actuali parteneri, în 2025, iar alte alte trei au fost victimele tentativelor de omor.

Cele patru cazuri de femicid au fost de o violență extremă. La începutul anului, o femeie în vârstă de 34 de ani, din Câmpina, mamă a trei copii, a fost ucisă de partenerul ei, deși aceasta avea un ordin de protecție împotriva lui. Tragedia a avut loc în ianuarie 2025, iar victima a fost înjunghiată cu zeci de lovituri de cuțit.

O altă dramă a avut loc în martie 2025. Pe fondul geloziei, un bărbat de 53 de ani, din localitatea Valea Călugărească, și-a lovit soția, în vârstă de 46 de ani, și a strâns-o de gât până a lăsat-o inconștientă. Medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul.

În iunie, o altă crimă a șocat întreg județul. O tânără de doar 22 de ani din Lipănești, însărcinată, a fost ucisă în stradă, cu toporul, de fostul partener. Totul s-a întâmplat sub privirea copiilor și mamei sale. Agresorul a mărturisit că era furios, pentru că femeia nu voia să se întoarcă la el. Chiar dacă nu avea ordin de protecție, totuși, din 2022 și până în momentul crimei, au existat 4 apeluri la 112, în urma cărora fie tânăra, fie mama ei, au cerut intervenția oamenilor legii.

În septembrie, în comuna Baba Ana, un bărbat de 53 ani a omorât-o pe femeia cu care avea o relație. După ce a lovit-o cu mașina, bărbatul a coborât și a lovit-o cu pumnii și cu picioarele. Apoi a mai urcat la volan și a trecut încă o dată peste trupul femeii. Ea s-a stins în aceeași seară, la spital. Bărbatul a fost prins într-o comună învecinată, arestat și este judecat pentru omor calificat, cu premeditare și cruzimi.

Alte femei din Prahova au reușit să scape cu viață din mâinile agresorilor, cu traume, însă, pe care nu le vor uita vreodată. La Surani, un individ și-a atacat cu cuțitul fosta concubină pe motiv că nu voia să mai revină la el, în timp ce o femeie din Ploiești a scăpat la limită de furia unui vecin. În luna iulie, aceasta a fost stropită cu diluant și amenințată că i se va da foc.