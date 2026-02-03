- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Tânără de 25 de ani din Ploiești amenințată cu toporul de fostul concubin

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina politie noaptea
foto cu caracter ilustrativ

O tânără în vârstă de 25 de ani din Ploiești a trecut prin clipe de coșmar seara trecută după ce a fost amenințată cu toporul de fostul concubin. Agresorul are 31 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior plasat sub control judiciar, judecătorul dispunând în cazul său montarea unei brățări de monitorizare. 

- Publicitate -

Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către o tânără de 25 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că fostul concubin, s-ar fi deplasat la ușa locuinței sale și ar fi avut în mână un obiect contondent cu lamă tăietoare.

La momentul sesizării, persoana reclamată nu a fost identificată la fața locului. Ulterior, în urma unei activități operative și investigative de amploare, polițiștii au reușit localizarea și identificarea bărbatului pe raza municipiului Ploiești.

- Publicitate -

A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității femeii, fiind de acord cu emiterea unui ordin provizoriu de protecție față de bărbat, cu monitorizare electronică.

Persoana în cauză a fost stabilită ca fiind un bărbat de 31 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești.

Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior, la data de 3 februarie a.c., fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar.

- Publicitate -

După emiterea măsurii controlului judiciar, bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de monitorizare electronică.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

O arhitectă din Ploiești unește antreprenorii pentru a readuce la viață centrul orașului

Corina Matei Corina Matei -
Andra Georgescu, o arhitectă din Ploiești, a decis să...

Lovitură de teatru în Prahova. Instanța a declarat ilegal ordinul care oprea antigrindina

Marius Nica Marius Nica -
Ordinul ministrului Agriculturii din 2024, prin care a fost...

Nici taximetristul Mircea, eroul cu Logan galben, nu există. Cum suntem păcăliți cu texte scrise de IA

Marius Nica Marius Nica -
Taximetristul Mircea, care ia cadouri orfanilor, nu există! După...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -