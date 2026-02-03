Tânără de 25 de ani din Ploiești amenințată cu toporul de fostul concubin

O tânără în vârstă de 25 de ani din Ploiești a trecut prin clipe de coșmar seara trecută după ce a fost amenințată cu toporul de fostul concubin. Agresorul are 31 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior plasat sub control judiciar, judecătorul dispunând în cazul său montarea unei brățări de monitorizare.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către o tânără de 25 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că fostul concubin, s-ar fi deplasat la ușa locuinței sale și ar fi avut în mână un obiect contondent cu lamă tăietoare.

La momentul sesizării, persoana reclamată nu a fost identificată la fața locului. Ulterior, în urma unei activități operative și investigative de amploare, polițiștii au reușit localizarea și identificarea bărbatului pe raza municipiului Ploiești.

A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității femeii, fiind de acord cu emiterea unui ordin provizoriu de protecție față de bărbat, cu monitorizare electronică.

Persoana în cauză a fost stabilită ca fiind un bărbat de 31 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești.

Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior, la data de 3 februarie a.c., fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar.

După emiterea măsurii controlului judiciar, bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de monitorizare electronică.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.