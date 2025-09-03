Femeia bătută și lovită intenționat cu mașina la Baba Ana a murit

Femeia bătută de un bărbat, care ulterior ar fi lovit-o intenționat cu mașina, la Baba Ana, a murit. Cei doi aveau o relație extraconjugală.

Agresiunea s-a produs ieri dimineață, pe o stradă din Baba Ana. Un sătean a sunat la 112, după ce a observat-o pe femeie bătută, cu urme de sânge la nivelul feței.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că victima, o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, a fost bătută de un bărbat, care a coborât dintr-un autoturism.

Ulterior, agresorul s-a urcat din nou în mașină și a lovit-o intenționat, după care a fugit de la locul faptei.

Femeia a fost transportată la spital, însă a decedat din cauza leziunilor suferite.

Suspectul, un bărbat de 53 de ani cu care victima avea o relație extraconjugală, a fost prins în comuna Tătaru. El le-a spus polițiștilor că a ingerat substanțe toxice (clor si soluție împotriva dăunătorilor), încercând să se sinucidă.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, fiind în permanență supravegheat de organele de poliție.

”Față de bărbatul în cauză s-a dispus măsura preventivă a reținerii de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. După expirarea acestei măsuri, bărbatul urmează să fie prezentat instanței pentru dispunerea unei alte măsuri preventive” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Bărbatul este cercetat penal pentru infracțiunile de omor calificat și tulburarea ordinii și liniștii publice.