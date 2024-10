Cine este Robert OBERT, artistul ploieștean a cărui pictură murală este parte a Artown Festival

Robert OBERT este un artist ploieștean a cărui pictură „îmbracă” o clădire din Ploiești încă din 2022, odată cu prima ediție a Artown Festival, evenimentul care aduce în prim plan arta stradală în Ploiești.

- Publicitate -

La prima ediție a festivalului, cea din 2022, Robert OBERT, a acordat un mic interviu organizatorilor, spunând despre el că are un „background de grafică și comics”,

„Mânjesc pereți și fac tot felul de prostii…”, spunea artistul, cu ocazia interviului acordat în 2022 și tot el explica lucrarea sa, care este prezentă pe fațada Sălii de sport „Leonard Doroftei”, de la strada Milcov din Ploiești.

„Lucrarea din Ploiești este o antropomorfizare a orașului de fapt, și conține două linii de concept: Una este reprezentarea vizuală a unor elemente specifice Ploieștiului, dacă vă uitați atent este și o parte industrială, și părți de cultură, părți de artă, niște Toma Caragiu, niște Nichita, niște Geta Brătescu…

- Publicitate -

Partea cealaltă, care îmbracă această componentă de istorie și elemente specifice, chiar, și apropo de asta este și un saxofon care amintește de jazzul nostru foarte drag aici…

Îmbrăcămintea sub forma unui personaj, e o perspectivă a viitorului, care vine cu pași mărunți peste noi și cu care se întrepătrunde și orașul, are și componenta de sustenabilitate, am pus niște panouri solare acolo…”, spunea Robert OBERT în 2022.

„Să pictez pentru prima dată, în orașul meu natal, un mural, este foarte cool, este foarte marfă. Cumva, mi-am dorit demult să fac lucrul ăsta, să dau un cadou înapoi locului de unde am venit…”, mai spunea artistul atunci.

- Publicitate -

Robert OBERT, un produs al orașului Ploiești

Indiferent că acum, în 2024, Robert este stabilit în București, el este ploieștean la origine, „născut și crescut” aici, la Ploiești. Pictează aproape de când se știe.

În vârstă de 37 de ani, sunt mai bine de 10 ani de când a executat prima sa „murală”, iar lucrarea din Ploiești, din cadrul Artown Festival, este ceea ce el a făcut pentru orașul natal.

În ceea ce privește desenul însă, spune că a început să deseneze de mic, de la vârsta de 3-4 ani. „Pictatul pe pereți a început cu camera mea, și apoi în baruri și locuințe private…”, spune artistul.

- Publicitate -

Absolvent al Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești, Robert spune că a ales acest liceu pentru că, deși desena și a fost îndemnat să se îndrepte spre Colegiul de Arte, a considerat că are nevoie de mai mult de atât. Așa că, diversitatea lucrurilor pe care le-a făcut în timpul liceului, l-au ajutat, într-un fel, să evolueze din punct de vedere artistic și i-au oferit șansa unei complexități a viziunii, complexitate transpusă în arta sa.

„La vremea aia eram pasionat și de teatru, literatură, desenul era ceva „by default” iar eu îmi doream să le fac și pe celelalte”, explică artistul alegerea Colegiului Caragiale în detrimentul a ceea ce părea mult mai firesc, al celui de Arte. Și i-a ieșit, se pare, pentru că acum artistul s-a dezvoltat pe mai multe ramuri toate legate de artă.

După absolvirea liceului s-a mutat la București, unde a urmat cursurile de grafician ale Universității Naționale de Arte. Încă din timpul facultății a început să realizeze benzi desenate. Își amintește cu plăcere faptul că, atunci, în timpul facultății, începuse reeditarea celei de-a treia ediții a revistei Cutezătorii, chiar la Ploiești. Pentru această ediție a realizat benzi desenate o lungă perioadă de timp.

- Publicitate -

Robert OBERT – Un artist multidirecțional

Robert OBERT este un artist complex, cu o varientate mare de domenii în care activează. „Am tot timpul ceva divers pe rol”, spune el amuzat în timp ce enumeră activitățile sale: picturi murale, lucrări de atelier, postere, bandă desenată iar, mai nou, produce short-uri de animație.

„Am fost crescut în cultura HIP HOP si automat a funcționat ca o influență, atât în stilul de viață cât și în abordarea artistică, pe lângă banda desenată, cyberpunk-ul sau peisajul industrial din orașul natal”, explică Robert o caracteristică a operelor sale. Acesta și, bineînțeles, culoarea galben care, de-a lungul timpului, a devenit un fel de „signature”, așa cum el însuși spunea în 2022.

Tot de numele lui Robert OBERT se leagă și primul documentar de lung metraj, despre arta stradală, produs în România. „De ce scriu ăștia pe pereți?”, este titlul filmului, realizat de Alin Boeru în 2023, al cărui producător executiv este chiar artistul ploieștean OBERT. Filmul încearcă să explice publicului ce înseamnă arta stradală, ce este graffiti-ul, cum se explică existența și frumusețea lui, chiar dacă este ilegal, și ce-i determină pe artiști să se exprime în acest mod.

- Publicitate -

„Pornit ca o analiză obiectivă a unei contraculturi, documentarul se transformă într-o poveste intimă de maturizare (coming-of-age) a unui bărbat de 35 de ani, înghițit de universul diferit pe care îl descoperă. Filmul explorează toate dimensiunile și specificitățile aceste comunități – de la intervențiile pe metrouri, tramvaie, trenuri, ajungând la acțiuni clandestine pe străzi, în spațiul public sau în locuri abandonate”, este prezentarea oficială a filmului.

Pentru că nu-i ajungeau domeniile diverse în care activează, Robert, împreună cu câțiva prieteni (Cosmin Pojoranu, Wanda Hutira și Iulia Enăchescu), au preluat Asociația “Make a Point” și au transformat-o în „Format C:”, în 2024, organizație care își propune să formateze cultura (exact ca în comanda de formatare din titulatură) și să o ia de la capăt cu noi idei, viziuni și abordări pe teme sociale, de mediu, educație și altele, integrând și componenta de artă vizuală inclusiv în spațiul public.

„Am lucrat cu copii din mediile defavorizate, cu copii de refugiați… am pictat cu ei…”, a povestit artistul care își dorește, evident, să dea mai departe generațiilor viitoare un strop de artă și cultură și să formeze opinii și caractere altfel.

- Publicitate -

Festivalul Artown la Ploiești este ceva ce orașul avea nevoie

În ceea ce privește colaborarea lui cu organizatorii Artown Festival Ploiești, Robert OBERT a fost unul dintre artiștii cooptați încă de la prima ediție a acestuia, în 2022, când a realizat o pictură murală de mari dimensiuni pe clădirea sălii de sport „Leonard Doroftei”.

„Ploiești Reloaded”, se numește pictura murală. „Conceptul lucrării are două componente îmbinate organic și funcționând coerent și coeziv – narativul istoriei orașului cu elementele sale definitorii se îmbină cu partea tehnologică și evoluția sustenabilă.

Toma Caragiu cu statuia iconică, mustață și monoclul lui Caragiale, volumul lui Nichita Stănescu, festivalul de jazz și apoi îmbrăcămintea cyberpunk care sugerează evoluția și îmbunătățirea prin tehnologie, unde acest personaj venit din viitor funcționează ca o nouă carcasa peste partea istorică a entității Ploiești și vine pe deasupra și cu adiții din partea de sustenabilitate”, este descrierea lucrării realizate cu ocazia Artown Festival 2022.

La cea de-a doua ediție, în 2023, participarea lui a însemnat doar intervenții pe stradă, nimic de dimensiune mare, dar cu nimic mai prejos de contribuția din 2022.

Concret, în 2023 a avut lucrări realizate în atelier și „plantate” în spațiul public din Ploiești, din loc în loc. Imaginile, de sine stătătoare, atunci când au fost fotografiate și montate într-un video, au avut ca rezultat o animație. Un altfel de artă, realizată altfel, pe străzile din Ploiești.

Videoclipul, care a fost prezentat ca parte a Artown Festival, a fost montat pe coloana sonoră a hip-hop-erului român Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut sub numele de scenă de Macanache. Și a ieșit… ce puteți vedea mai jos.

Arta lui Robert OBERT, și a celorlalți artiști stradali, reprezintă un segment de nișă cu care publicul ploieștean a început să ia contact încet-încet. Blamat de unii, lăudat de alții, acest segment își face loc în peisajul ploieștean, și reprezintă o evoluție a societății în care trăim.

„Există potențial uriaș în Ploiești. Avem istoric, avem primul festival de jazz, avem scriitori, artiști plastici care își au originile aici. Acum este rândul nostru să facem ceva pentru Ploiești. Mă bucur că se întâmplă și că pot să las și eu ceva în orașul ăsta de unde am venit și unde m-am format.”, spune Robert OBERT în finalul discuției.

Lucrările lui Robert OBERT sunt altfel, spun povești, dau naștere senzațiilor și, uneori, controverselor. Indiferent de cum este interpretată arta lui, este o artă și punctul de plecare a fost aici, la Ploiești, oraș în care Robert s-a născut și a crescut.

Artown Festival pune în valoare artiștii stradali și dă o nouă viață clădirilor anoste din oraș. După trei ediții încheiate cu succes, o a patra, în 2025, va fi cu siguranță de o anvergură mult mai mare, evenimentul având deja notorietate și fiind cunoscut în rândul artiștilor plastici sau artiștilor stradali la nivel mondial.