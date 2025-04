„Am intrat în cuibul cu viespi”. Demisie la Muzeul B.P. Hasdeu

După ce a condus Muzeul „B.P.Hasdeu” din Câmpina timp de doi ani, Aura Dobre și-a prezentat, pe 23 aprilie, demisia cu efect imediat. Aceasta a luat decizia să renunțe invocând presiuni psihologice care s-au făcut asupra ei de către colegi, abuzuri, hărțuire morală, amenințări și acuze care i-au afectat grav imaginea. Jurnalista intenționează acum să meargă în instanță și să ceară daune morale.

- Publicitate -

Aura Dobre a fost șef al serviciului cultură, aflat în subordinea Primăriei Câmpina, care are în subordine trei structuri: muzeul, biblioteca municipală, dar și centrul de promovare și informare turistică.

Decizia de a demisiona, a povestit Aura Dobre, nu a fost una deloc ușoară, însă, în urma discuțiilor cu avocații săi, „a fost cea mai bun lucru pentru a-mi conserva sănătatea fizică și psihică”.

„Am avut o viziune, am vrut să fac lucruri frumoase pentru muzeu, pentru comunitate, de aceea am plecat din TVR. Nu am fost lăsată, însă, am tulburat apele, mi-am „permis” să pun oamenii la muncă, fără să realizez ce încrengătură instituțională există și cum se apără unii pe alții.

Politic Control judiciar prelungit pentru Călin Georgescu Procurorii Parchetului General au decis, astăzi, să prelungească cu încă două luni controlul judiciar pentru Călin Georgescu. Fostul candidat independent la Președinția României este cercetat...

- Publicitate -

„Muzeul nu are oameni calificați”

Am constatat atât de multe nereguli și, de fiecare dată când le semnalam, mi se spunea că cine sunt eu să vin să deranjez un stil de lucru care există de zeci de ani. Oamenii din cadrul muzeului nu au calificare, motiv pentru care obiectivul nu este acreditat de Ministerul Culturii, restaurarea pe bani europeni nu s-a făcut așa cum trebuie, când a început să plouă în interior mi s-a spus să mă descurc, când puneam oamenii la treabă primeam o armată de „nu”. Mi s-au vărsat lături în cap fiindcă am semnalat de atâtea ori incompetența chiar de natură penală.

Am fost hărțuită psihic, intimidată, s-au spus despre mine lucruri absolut mizerabile, inclusiv că am distrus munca de-o viață a Jenicăi Tabacu, om care, de fapt, a muncit cât pentru toți cât a condus muzeul, am primit chiar și amenințări, însă, nu vreau să dezvolt.

„Am vrut să nu se mai vorbească despre muzeu ca despre locul bântuit de care trebuie să te ferești”

Sunt jurnalist de zeci de ani, deci tot ceea ce eu spun pot proba în orice moment. Am ajuns la epuizare fizică, dar mai ales psihică, motiv pentru care mi-am înaintat demisia cu efect imediat. Nu plec cu un gust amar, ci cu conștiința împăcată că am vrut să fac bine, am vrut să nu se mai vorbească despre acest muzeu ca despre locul bântuit de care trebuie să te ferești, am vrut să atrag copiii fiindcă mulți habar nu au cine a fost cu adevărat savantul B.P. Hasdeu.

- Publicitate -

Am încercat o educare pe linie de cultură. Am fost una singură, însă, și, din păcate, am intrat în cuibul cu viespi, unde am avut tupeul să agit lucrurile din dorința, culmea, de a face lucruri”, ne-a mărturisit Aura Dobre.

Voi cere daune morale în instanță

Pentru a recupera anumite prejudicii bănești, dar și pentru „a-mi repara imaginea și demnitatea profesională”, Aura Dobre va merge în instanță și va cere daune morale. Acțiunea în justiție, a mai precizat aceasta, va fi îndreptată împotriva Primăriei Câmpina, dar și împotriva foștilor colegi din cadrul muzeului Hasdeu.

Am încercat să aflăm cine se află provizoriu la conducerea Serviciului Cutură din cadrul Primăriei, însă, până la publicarea materialului nu am primit un răspuns.

- Publicitate -