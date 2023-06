După ce a studiat trei ani la Conservatorul din Bari, Ioana Văleanu s-a întors la Ploiești pentru a promova muzica de cameră

Muzica de cameră este un domeniu de nișă, puțin cunoscut, dar care aduce bucurie multă în sufletele celor care își fac timp să-l descopere. Iar Ioana Văleanu, o tânără ploieșteancă de doar 29 de ani, și-a propus să aducă la Ploiești acest tip de muzică și să-l „împartă” publicului larg.

Este bine că oamenii de aici, din Ploiești, încep să se miște pe cont propriu. Pic cu pic, om cu om, fiecare pune umărul la ridicarea orașului, fiecare în domeniul în care se pricepe. Și Ioana Văleanu se pricepe la muzica de cameră.

Pasiunea pentru muzică s-a manifestat de timpuriu la Ioana, ea începând pianul la vârsta de doar 7 ani. Ulterior, la 11 ani, a descoperit instrumentele de percuție, datorită tatălui ei, și el percuționist la Filarmonica din Ploiești. „M-am dus într-o zi cu el la Filarmonică, am stat lângă el, și am zis: Hey, eu de mâine vreau să fac percuție, nu mai vreau pian!”, povestește Ioana despre trecerea de la pian la instrumentele de percuție.

Din Italia s-a întors în România pentru a face ceva în țara natală

Ploieșteancă la origini și absolventă a Colegiului de Artă Carmen Sylva din Ploiești, Ioana a plecat la studii în Italia, patria artei. A studiat trei ani muzica la Conservatorul din Bari, în sudul Italiei, iar după definitivarea studiilor, specializarea percuție, a mai stat încă un an în orașul italia pentru că era angajată a orchestrei de acolo.

După patru ani în Italia, s-a întors în România, unde s-a angajat la Filarmonica din Ploiești. „Întotdeauna mi-am dorit să pot să contribui și eu la viața culturală a orașului pentru că, din păcate, nouă ne-au lipsit destul de mult aceste activități independente atunci când eram în liceu”, povestește Ioana despre motivul care a determinat-o să demareze proiectele legate de promovarea muzicii de cameră la Ploiești.

Și-a dat seama, destul de curând după întoarcere, că nu este o soluție să aștepte ca cineva să facă ceva în oraș ci, dacă își dorește ca lucrurile să înceapă să se miște în Ploiești, trebuie să facă ceva în acest sens. „Trebuie să începem noi să schimbăm ceva, dacă vrem o schimbare”.

Astfel, de câțiva ani de zile Ioana, împreună cu fratele ei, și el muzician, clarinetist mai exact, încearcă prin diferite mijloace să aducă acest tip de muzică în atenția publicului larg, să organizeze evenimente independente prin care să promoveze în Ploiești ce le place lor mai mult: muzica.

Au început timid în perioada pandemiei, au fost câteva concerte online care s-au bucurat de succes, ceea ce le-a dat curaj celor doi frați să continue și să spere la mai mult. Astfel, în 2021, au pus bazele Asociației Sync și au început proiectele pentru aducerea muzicii de cameră în atenția publicului larg, pentru schimbarea în bine a orașului în care s-au născut.

„Unii schimbă în domeniul sănătății, unii schimbă în altele… noi schimbăm în domeniul culturii, să nu mai tânjim după Sibiu, după Cluj, după Timișoara sau după București, să putem să avem și la Ploiești un nucleu cultural bine dezvoltat”, explică Ioana modul în care vede lucrurile.

Consideră că experiența în organizarea evenimentelor de muzică de cameră se datorează în mare parte experienței acumulate în urma colaborării cu Festivalul SoNorRo, cel mai mare festival de muzică de cameră din România. „Răzvan Popovici, fondatorul acestui festival, ne-a luat sub aripa lui și am învățat de la SoNoRo tot ce înseamnă organizarea de evenimente culturale. Încă avem o colaborare frumoasă cu SoNoRo și o să colaborăm mult timp de acum încolo”, dezvăluie Ioana Văleanu.

După ce și-au făcut „ucenicia” la SoNoRo, după ce au cunoscut „muzicieni fantastici din toată lumea, oameni care cântă pe viori Stradivarius, adică muzicieni de top”, Ioana și fratele său au prins curaj și și-au propus să facă ceva și pentru Ploiești.

Proiectul Anima și începuturile relației cu Fundația Comunitară Prahova

„La Ploiești am avut șansa de a le cunoaște pe Bianca și Isabela de la Fundația Comunitară Prahova”, spune Ioana și i se întrezărește un zâmbet pe chip. Participarea Ioanei la prima cafenea comunitară organizată de Fundația Comunitară Prahova a fost momentul decisiv pentru demararea proiectului la care visa.

„Acolo, toată lumea din Ploiești se plângea de lipsa apei calde, de lipsa infrastructurii, de poluare, de ce ne plângem toți… Și atunci am îndrăznit și eu să iau microfonul și am zis ok, astea sunt niște probleme pe care le cunoaștem cu toții, dar hai să facem ceva și pentru viața culturală a orașului…”, povestește Ioana despre primul contact cu Fundația, cea care, prin Cercul Faptelor Bune, i-a ajutat cu strângerea de fonduri necesare finanțării proiectelor lor culturale.

Astfel, marți, 20 iunie 2023, la Muzeul Județean de Artă din Ploiești, a avut loc primul concert din Stagiunea de Muzică de Cameră „Anima” – disconnect/connect, stagiune care își propune să adune oamenii din Ploiești, o dată pe lună, la câte un concert de muzică de cameră pentru a-i familiariza cu acest gen muzical de nișă.

„Am stat de vorbă cu muzicienii, am pus lucrurile cap la cap, și ne-am dat seama că asta lipsește. Lipsesc concertele de muzică de cameră. Există multe concerte simfonice, există opere… dar publicul nu este obișnuit cu concertele de muzică de cameră…” își aduce aminte Ioana Văleanu de concluziile care au stat la baza Proiectului Anima.

Ce este muzica de cameră și cum ajută ea comunitatea

„Muzica de cameră este cea care unește comunități”, este de părere Ioana. „Ea se cântă în spații mici, cu mai puțin public și atunci conexiunea dintre muzicieni și public se creează altfel, este ceva mult mai intim”, mai continuă ea explicațiile.

Tot în opinia ei, muzica de cameră este benefică și pentru muzicieni pentru că aceștia sunt obligați să dezvolte între ei legături mai strânse, empatice, pentru a putea interpreta împreună o piesă și a se putea armoniza.

În plus, în cazul muzicii de cameră nu există dirijor care să coordoneze artiștii, ci aceștia trebuie să se înțeleagă, să se „acordeze” între ei, ceea ce face ca totul să devină o experiență mai personală iar legătura la nivel mental să fie foarte puternică.

„Muzicienii petrec foarte mult timp împreună, discută foarte mult între ei în timpul repetițiilor, ceea ce face ca tot cadrul acesta de lucru să devină mult mai restrâns, mai intim… Sunt în lume muzicieni, cvartete, cvintete, triouri, care cântă împreună de 10, 15, 20… 40 de ani”, explică Ioana.

Pentru cei prezenți la Muzeul de Artă marți seară, programul a fost interpretat un cvartet, format din trei ploieșteni și o bucureșteancă. Aceștia s-au cunoscut la Conservator și cântă împreună de mai mulți ani. Iar concertul a avut un real succes, cei patru muzicieni fiind aplaudați în picioare minute în șir.

Ce planuri are Ioana Văleanu în perioada următoare

Concertul de marți seara a fost doar primul dintr-un șir de concerte programate până la finalul anului 2023. „Avem concerte de muzică de cameră programate, unul în fiecare lună, până în decembrie, dezvăluie Ioana. Vom avea și concerte în aer liber, dar și în diferite clădiri din Ploiești, clădiri pe care să le readucem astfel în atenția publicului…”.

„Ne dorim foarte mult și să punem în valoare clădirile de patrimoniu din oraș. Poate așa se mai trezesc și autoritățile și ne mai dau și ele o mână de ajutor”, spune tânăra. Au în vedere ca și locuri de desfășurare a concertelor de cameră și muzeele din Ploiești, și casele scriitorilor care au făcut celebru orașul. „Mergem și pe la Nichita, mergem și pe la Caragiale… mergem peste tot”.

Ioana își dorește mult să scoată muzica de cameră din sala clasică de concerte și să o facă să răsune și în alte săli, în muzee sau chiar în aer liber și își dorește din tot sufletul să facă asta la Ploiești. „Ploieștenii sunt foarte receptivi. Avem public de toate vârstele… În trei zile s-au epuizat toate locurile la primul concert”, spune ea.

În plus, a remarcat o dorință mare și din partea muzicienilor, nu numai a publicului. „A doua zi după ce am postat anunțul cu concertul, m-au sunat mulți că vor și ei să vină să cânte la Ploiești”, poveștește tânăra. Ceea ce denotă o dublă disponibilitate în ceea ce privește evenimentele de acest gen, atât din partea publicului ploieștean, cât și din partea artiștilor care vor să vină să cânte.

În rest, planurile sunt multe, dar Ioana le va lua pe rând. „Vreau să fac și un concert la miezul nopții, vreau să fac și un concert la 8 dimineața…”, povestește ea cu pasiune despre dorințele pe care le are pentru viitor.

Își dorește să aducă oamenii la concertele de muzică de cameră. Cele două motive pe care le aude tot timpul, și pentru care oamenii nu vin la concertele de muzică clasică, sunt cele legate de „nu știu când să aplaud și nu nu știu cu ce să mă îmbrac”. Aceste bariere trebuie să dispară, în opinia ei. Crede că oamenii ar trebui să fie mai relaxați și mai deschiși când vine vorba de astfel de evenimente și să aplaude, dacă simt să o facă și să se îmbrace cum simt și cum vor. „Garantez că niciun muzician nu va zice vreodată: Ai văzut-o pe doamna din rândul 5 ce nasol era îmbrăcată, sau cum îi stătea părul domnului din rândul 7?”, spune râzând Ioana.

Cu voință și dăruire multă, cu puțin noroc și ajutor din alte părți, Ioana Văleanu, prin Asociația Sync, a reușit să aducă la Ploiești muzica de cameră, altfel decât a fost ea interpretată până acum.

Succesul concertului de marți seară dovedește că tânăra a făcut alegerea bună, că proiectul „Anima” prinde și că, împreună cu alte proiecte inițiate de oameni simpli, ridică Ploieștiul la nivelul la care orașul merită să se afle.