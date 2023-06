Felicia Nae aduce Africa la Ploiești prin Târgul „Euforia Modei Africane”: Cum poți face ceva frumos și colorat într-un oraș gri

Pe 22 iunie 2023, la Ploiești, la Sala Coloanelor de la Palatul Culturii, va avea loc Târgul „Euforia Modei Africane” organizat de Merceria Marquisette și Centrul Județean de Cultură Prahova.

Dezamăgiți de majoritatea autorităților, oamenii din Ploiești au început în ultima perioadă să-și facă singuri viața mai frumoasă. Și se pare că au descoperit rețeta pentru ca acest lucru chiar să se întâmple: să-și facă viața mai frumoasă.

De o bună perioadă de timp, Observatorul Prahovean și-a propus să aducă în prin plan cetățeni ai județului care, deși nu ocupă poziții importante în administrație, deși nu au nume cu greutate sau cu rezonanță, pot fi un exemplu pentru comunitate prin ceea ce fac.

„Dacă stăm să așteptăm după autorități, în unele cazuri putem ajunge să murim așteptând”. După acest principiu, există oameni care au decis să facă ceva, ceva bun și frumos, pentru ei și pentru cei din jurul lor.

Un astfel de exemplu este Felicia Nae, o antreprenoare din Ploiești care deține o mică mercerie la Gara de Sud din oraș.

O fire veselă și optimistă, Felicia și-a dorit să aducă puțină culoare în viața ei, așa că… și-a deschis un magazin cu adevărat colorat, unde, de când intri, ochii ți se înveselesc.

De la o mică mercerie la a aduce Africa la Palatul Culturii din Ploiești

Așa cum spuneam și la începutul articolului, pe 22 iunie 2023, la Sala Coloanelor de la Palatul Culturii, va avea loc Târgul „Euforia Modei Africane”, organizat de Felicia Nae, prin Merceria Marquisette și Centrul Județean de Cultură Prahova.

„Îmi place culoarea, de-aia am și făcut acest magazin. (…) Eu fără culoare nu pot trăi. Vreau mai multă culoare la Ploiești și mi-a venit ideea asta, cu târgul. Tema? Păi unde găsești mai multă culoare decât în Africa?”, spune Felicia Nae, cu o emoție greu de descris în cuvinte.

Pe de o parte abia așteaptă evenimentul. Pe de altă parte are emoții „cât casa”, după cum singură spune. Nu are spate „bazat”, nu are pe nimeni să o susțină, dar vrea să arate că, dacă vrei, poți face tot ce-ți dorești. Și ea își dorește să aducă veselia și culoarea Africii la Ploiești. Dacă va reuși, rămâne să vedem pe 22 iunie.

Deocamdată, cu energia-i molipsitoare și atracția pe care o exercită asupra tuturor celor din jurul ei, Felicia s-a apucat de treabă și i-a prins pe toți în „jocul” ei. Toată lumea s-a mobilizat pentru acest târg.

Croitoresele s-au apucat să facă rochițe în stil african cu inserții de materiale africane, fetele de la mercerie croșetează cercei și coliere în stil african, lipesc pene și confecționează fel de fel de bijuterii colorate în culorile verii, în culorile… Africii.

Prin intermediul târgului adună bani pentru Spitalul de Pediatrie și promovează tinere talente

Am fost să vorbim cu Felicia și să ne explice cum vede ea evenimentul la care s-a înhămat cu un curaj nebun. „Nu știu ce-o să fie, dar o să fac să fie bine. Am fost la Centrul Județean și am vorbit cu domnul Dosaru (managerul Centrului Județean de Cultură Prahova – n.r.) și m-a ajutat cu sala… Vă dați seama, dacă nu era atât de amabil, ajungeam eu acolo? Știți, e bine când ai cu cine vorbi, când te sprijină cineva. Din păcate nu toți sunt așa… Dar avem speranțe…”, spune Felicia Nae.

În timp ce povestește, în mercerie sunt doamne care lucrează. Croșetează cercei colorați de inspirație africană. Îmi arată o cutie plină cu cercei, coliere și alte bijuterii handmade. Nu toate sunt însă așa. „Uite, ăsta poate fi, de exemplu, un premiu la tombolă”, spune Felicia, în timp ce îmi arată un colier cu copacul vieții. Ce nu este pe tema târgului va intra ca premiu la tombolă.

„Da, vreau să organizez și o tombolă. De la aceea toate încasările vor merge la Spitalul de Pediatrie. Va fi cam 20 de lei biletul”, mai spune antreprenoarea în timp ce se agită prin micul magazin colorat ca să-mi arate ce a pregătit pentru eveniment.

Are emoții evidente, mari… „dar sunt emoții constructive”, spune ea râzând.

Oamenii care vin la târg cu produse sunt oameni talentați dar insuficient promovați

„Am un băiat talentat… e tâmplar… El va face măștile africane. Băiatul a început de curând, nu știe lumea de el, dar e atât de talentat… face mobilă”, îmi povestește Felicia despre cel care va veni la târg cu măștile africane.

Vrea să facă multe, nu știe câte îi vor ieși, dar vrea. Vrea să facă și un colț cu un bufet, vrea să facă și un colț al copiilor, unde cei mici să poată sta la măsuțe, să coloreze și să se bucure de animăluțele de pluș de inspirație africană pe care tocmai le-a achiziționat special pentru acest aveniment.

A gândit totul în detaliu. A pregătit și o paradă a costumelor colorate, are și panouri pe care să expună bijuteriile și, cu toate acestea, mai are atât de multe de făcut și i se pare că nu are timp pentru toate.

Am întrebat-o dacă a căutat sponsorizări pe partea de bufet. A spus că nu… că nu știe cum. „Mi se pare că cerșesc și am zis că mai bine facem noi ceva așa… în casă”, povestește ea.

Se bucură că a primit o propunere de colaborare din partea unei fete pentru partea de make-up al fetelor care defilează. „A fost singura până acum care s-a oferit. Așa m-am bucurat! N-a mai fost nevoie să întreb eu în dreapta și-n stânga”.

În ceea ce privește partea de obiecte comercializate, în afară de îmbrăcăminte, bijuterii și măști de inspirație africană, la Târgul „Euforia Modei Africane” vor mai putea fi achiziționate tablouri colorate în stilul temei târgului.

„Le face o fată extraordinar de talentată. Nu are posibilități, nu are studii, dar pictează dumnezeiește. Și vreau să o promovez și pe ea. Poate o remarcă cineva…”, spune Felicia Nae.

Produsele handmade sunt din materiale de cea mai bună calitate

Am mers ulterior în depozit, acolo unde am putut să văd rochițele gata făcute care vor fi scoase la vânzare pe 22 iunie. Materialele sunt de o calitate ridicată.

„Îmi dau seama că nimeni nu va purta pe stradă o rochie africană, așa că am încercat să adaptăm cumva moda africană la a noastră. Am pus inserții de materiale africane, am folosit culorile lor, dar am încercat să facem haine care să fie purtate cu orice ocazie”, spune Felicia. Și da, am văzut rochițele, majoritatea pot fi purtate și pe stradă.

Mi-au plăcut cel mai mult rochițele transparente de plajă, acelea care se poartă cu costum de baie pe dedesubt.

Pentru băieți există tricouri colorate cu inserții de inspirație africană. Cu alte cuvinte, nu numai fetițele se vor bucura de culoare la Târgul „Euforia Modei Africane”, există câte ceva pentru fiecare.

Târgul „Euforia Modei Africane” vine să arate că și la Ploiești, dacă vrei ceva cu adevărat, poți realiza. Dacă vrei cu adevărat să colorezi orașul, poți să o faci, chiar dacă nu ești o autoritate, o fundație, o asociație, un nume cu greutate, ci doar un simplu cetățean cu multă voință. Felicia Nae este cel mai bun exemplu în acest sens.

Despre Târgul „Euforia Modei Africane”

„Evenimentul va avea loc în data de 22 iunie între orele 16:00 – 19:00 la Palatul Culturii, Ploiești.

Ce te așteaptă la eveniment?

-Standuri cu articole vestimentare în stil african: vei avea ocazia să achiziționezi accesorii și articole vestimentare în stil african și, în același timp, să faci o faptă caritabilă. O parte din bani vor fi donați către proiectul de extindere a Secției de Primiri – Urgențe a Spitalului de Pediatrie Ploiești.

-Defilări cu ținute africane: te vei bucura de o paradă cu stil și eleganță, unde modelele noastre încantătoare vor prezenta hainele tradiționale africane.

-Muzică africană înviorătoare: te vei distra pe ritmurile vibrante ale muzicii africane.

-Bufet: te vei bucura alături de noi cu prajiturele delicioase și vei fi servit cu șampanie răcoritoare

-Activități pentru copii: Surprize adorabile pregătite special pentru cei mici

-Tombolă cu premii atractive

Te așteptăm cu brațele deschise la evenimentul nostru, unde vei descoperi o lume plină de farmec și energie!

-Intrarea este liberă!”, se arată în prezentarea evenimentului.