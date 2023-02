Bianca Dăniță de la Fundaţia Comunitară Prahova a renunțat la un job important ca să facă fapte bune

Bianca Dăniță este o parte din sufletul unei comunități, este coordonator de programe al Fundației Comunitare Prahova, unde, alături de echipa din care face parte, sprijină comunitatea în care trăiesc. În vârstă de 35 de ani, originară din Ploiești, Bianca a plecat, ca mulți alți tineri prahoveni, la București pentru o facultate și pentru a-și încerca norocul în capitala țării. După facultate nu i-a luat mult timp să realizeze că nu rezonează cu Bucureștiul, că acolo îi lipsește ceva și că… vrea să se întoarcă „acasă”.

Jobul pe care îl avea, ca organizator de evenimente și PR la o editură, nu era ceea ce își dorea și nu avea nicio împlinire practicându-l.

„Simțeam nevoia să dau ceva înapoi comunității. Simțeam că trebuie să fac ceva pe plan local…”, povestește Bianca despre motivele care au determinat-o să se întoarcă în Ploiești.

Odată cu întoarcerea ei în orașul natal, a cunoscut-o pe Isabela Alexe, și astfel, a început drumul ei la Fundația Comunitară Prahova alături de care este de nouă ani.

„Inițial am venit pentru un proiect destul de mic, „Opt ore peste program” ca să o ajut pe Isabela. Acesta este un program de voluntariat pe care îl avem, în care încercăm să aducem voluntari din mai multe domenii să ajute organizațiile non-profit să-și rezolve ceea ce au nevoie, într-o seară, opt ore peste program”.

Proiectul „Opt ore peste program” a fost doar începutul. Treptat au crescut și au început să-și propună din ce în ce mai multe proiecte. „Nu știu când au trecut acești nouă ani!”, spune Bianca zâmbind.

În fiecare an Fundația Comunitară Prahova crește și apar tot mai multe oportunități de implicare în comunitate. „În prezent avem zeci de organizații non-profit pe care le-am finanțat. Colaborăm cu grupuri de inițiativă și lucrăm foarte mult în zona rurală.”, mai spune Bianca Dăniță.

Are o satisfacție deosebită atunci când recunoaște pe harta țării locurile proiectelor desfășurate și, așa cum se citește printre vorbele sale, este dedicată 100% muncii pe care o depune.

De ce a lăsat Bucureștiul pentru a se întoarce în zona locală

Familia și prietenii au fost determinante pentru Bianca Dăniță în decizia de a se întoarce în Ploiești. Pe lângă acestea, zona locală „este un teritoriu unde poți să construiești mult mai mult, aici ai mai mult loc de creativitate și sunt foarte multe de făcut”, crede ea.

Bucureștiul l-a perceput ca pe un loc unde toată lumea dădea impresia că știe ce are de făcut, că lucrurile erau mult mai așezate. Nu s-a simțit foarte confortabil în această situație. „Aici am luat și am făcut lucrurile de la zero. Și mi s-a părut mai interesant așa…”

În 2014, când s-a întors acasă, în Prahova, erau foarte puține organizații non-profit, erau puține inițiative, puține proiecte… era într-un fel un teritoriu virgin.

Ce are de reproșat ariei locale este faptul că sunt puțini oameni aici și că sunt aceiași care se ocupă de toate lucrurile „Toată lumea se știe cu toată lumea. La evenimente sunt aceiași oameni. Peste tot aceiași…”

Crede că Ploieștiul trebuie să mai crească, că are nevoie de mult mai multe inițiative, de mai mulți oameni care să gândească pentru Ploiești și de oameni care vor să locuiască aici, vor să dezvolte orice… aici. „Nu e încă ce trebuie orașul ăsta. Ploieștiul are prea puțini oameni cu inițiativă față de nevoile reale ale orașului.”

Ploieștiului îi lipsesc oamenii potriviți

Ploieștenii au tendința, spre deosebire de alte orașe, să se uite la cei din jur și să aștepte să facă alții, mai exact altcineva și nu ei. Și nu e vorba aici doar de lucruri de amploare, ci și de lucruri mărunte, este de părere Bianca.

Pentru la Ploieștiul să poată prospera, așa ca alte orașe, ar trebui ca fiecare ploieștean să își asume lucruri mărunte, pe lângă bloc sau pe lângă casă. Și astfel, prin puterea exemplului, să devină un model pentru alții. „Trebuie să încetăm să mai așteptăm să facă alții. Trebuie să facem noi!”, spune ea.

„Când eram mică era o comunitate foarte drăguță, la bloc, unde toată lumea avea grijă de propriul spațiu verde, de exemplu. Acum nimeni nu mai face asta. Cumva s-a dus sentimentul ăsta de a aparține unei comunități, unui loc… Toți suntem foarte grăbiți, plecăm dimineața, ne întoarcem seara…”.

Crede că totuși am putea să ne uităm mai mult la comunitățile noastre, la cartierele noastre și că am putea începe fiecare să contribuim și noi cu lucruri micuțe.

„Am putea și noi să facem lucruri în realitate. Și inițiativa ține tot de noi, până la urmă. Și comunitatea se va transforma, până la urmă, în momentul în care noi acționăm. Pentru că există resurse și noi, la Fundație, încercăm să sprijinim acele inițiative mici, private, ale celor care vor să transforme orașul”, spune Bianca Dăniță.

Cu toate acestea, marea problemă stă în asumare și leadership. Există prea puțini inițiatori și conducători de proiecte în Ploiești, pentru că sunt puțini care vor să își asume. Lumea se consideră prea ocupată, prea grăbită sau așteaptă ca altcineva să demareze un proiect și să și-l asume. „Bani există în comunitate. Dorință, de asemenea, există din partea autorităților, dar oamenii trebuie să-și și asume”.

Cafenelele comunitare din Ploiești

Începând din 2022, Fundația Comunitară Prahova a dezvoltat ceea ce se numește „cafeneaua comunitară”. Ce este de fapt o astfel de „cafenea”? Este un eveniment de dimensiuni reduse, unde oamenii vin și își expun problemele pe care le au în comunitate, și, astfel, se pot găsit soluții. „Putem să creăm grupuri de inițiativă și grupuri de lucru pe anumite teme”, spune Bianca.

Una dintre cafenelele comunitare de anul trecut a avut ca temă apă caldă, eveniment care a fost organizat ca o dezbatere, unde au fost invitate toate autoritățile și instituțiile care ar putea să vină cu o soluție în fața cetățenilor.

Alte trei „cafenele” au fost organizate în trei cartiere din Ploiești: în Nord, în Mihai Bravu și în Malul Roșu, pe tema poluării și a mediului. Cu ocazia celor trei evenimente au fost identificate problemele de mediu din zonele respective iar acum se încearcă găsirea unor oameni din Ploiești care ar putea ajuta la rezolvarea acestor mici probleme de mediu.

„Ar fi soluții… Am putea gândi un sistem de grădini verticale, de exemplu, care, odată ce sunt implementate, pot absorbi noxele din aer”, vine cu o idee Bianca. O altă idee ar fi educarea populației de a nu mai arunca ape reziduale cu substanțe poluante care ajung în pânza freatică.

De asemenea, în școli ar merge ideea de ateliere de reciclare și compostare. „Și în Ploiești, sunt multe spații nefolosite între blocuri. Acolo ar merge stații de compostare, de exemplu…”, este de părere Bianca.

Și mai sunt idei. Din păcate însă, nu există oameni care să le pună în practică, sau încă nu au fost găsiți.

Oricum ar fi Fundația Comunitară Prahova va continua să sprijine proiectele și inițiativele din județ astfel încât, încet-încet, să se schimbe în mai bine fața Prahovei.

Bianca Dăniță are speranța că, alături de Fundație, va realiza proiecte din ce în ce mai mari care vor motiva locuitorii zonei să facă ceva pentru comunitatea în care trăiesc.