Se închide strada Basarabilor din Ploiești. Restricții de trafic până pe 1 iunie

Circulația rutieră va fi închisă temporar pe strada Basarabilor din Ploiești, începând de vineri seară, 29 mai, pentru desfășurarea proiectului „Strada Vie – Basarabilor – ediția 1”.

Decizia a fost aprobată de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației și vizează tronsonul cuprins între strada Erou Călin Cătălin și strada Paris.

Potrivit hotărârii, restricția de trafic intră în vigoare vineri, 29 mai 2026, la ora 22:00, și se va menține până luni, 1 iunie 2026, la ora 22:00.

Măsura a fost luată pentru organizarea primei ediții a proiectului „Strada Vie – Basarabilor”, eveniment aflat la prima ediție.

Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor urmări respectarea acestei hotărâri și vor asigura oprirea circulației și devierea traficului rutier.