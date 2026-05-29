- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Se închide strada Basarabilor din Ploiești. Restricții de trafic până pe 1 iunie

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
restrictie

Circulația rutieră va fi închisă temporar pe  strada  Basarabilor din Ploiești, începând de vineri seară, 29 mai, pentru desfășurarea proiectului „Strada Vie – Basarabilor – ediția 1”.

- Publicitate -

Decizia a fost aprobată de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației și vizează tronsonul cuprins între strada Erou Călin Cătălin și strada Paris.

Potrivit hotărârii, restricția de trafic intră în vigoare vineri, 29 mai 2026, la ora 22:00, și se va menține până luni, 1 iunie 2026, la ora 22:00.

- Publicitate -

Citește și: Muzica tare noaptea, scandalul în stradă sau bătaia cu vecinul. Când primești amendă și când ajungi cercetat penal

Măsura a fost luată pentru organizarea primei ediții a proiectului „Strada Vie – Basarabilor”,  eveniment aflat la prima ediție.

Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor urmări respectarea acestei hotărâri și vor asigura oprirea circulației și devierea traficului rutier.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Unde parchezi dacă vii la show-ul aviatic de la Aerodromul Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii evenimentului „Avioane și Motoare Airshow 2026” au transmis...

Cum a schimbat A7 Ploiești – Buzău estul Prahovei. Camioane scoase din orașe și interes crescut pentru investiții

Marius Nica Marius Nica -
Autostrada Moldovei, A7, tronsonul Ploiești – Buzău, are un...

La nea Marian, lângă Ploiești, locul unde găsești cele mai gustoase căpșuni bio. Le poți culege direct din plantație

Oana Stoica Oana Stoica -
La doar 17 kilometri de Ploiești, într-un colț liniștit...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -