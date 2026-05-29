Cum se vede Ploieștiul de la 12.000 de metri. Imagini spectaculoase surprinse de „Ioan Aviatorul”

Ploieștiul așa cum puțini au avut ocazia să îl vadă. De la aproximativ 12.000 de metri altitudine, orașul se transformă într-un tablou impresionant, în care arterele principale, cartierele, rafinăriile și luminile nocturne creează imagini de o frumusețe aparte.

- Publicitate -

Pilot acrobat și de linie

Secvențele spectaculoase au fost surprinse de Ioan Ursu, unul dintre cei mai apreciați piloți români. La 37 de ani, acesta are în spate o carieră remarcabilă în aviație, fiind fost membru al Lotului Național de Acrobație al României, pilot acrobat, iar în prezent pilot instructor și pilot de linie pe aeronave Boeing.

Cunoscut în mediul online drept „Ioan Aviatorul”, acesta a filmat Ploieștiul atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte, oferind o perspectivă rară asupra orașului și a împrejurimilor sale.

Imaginile realizate din cabina aeronavei surprind spectacolul luminilor care transformă Ploieștiul într-o adevărată rețea strălucitoare după lăsarea întunericului.

- Publicitate -

Show aviatic la Strejnicu, sâmbătă, 30 mai, intrarea liberă

Iubitorii de avioane și motoare vor avea posibilitatea de a urmări LIVE evoluțiile celor mai cunoscuți piloți de acrobații sâmbătă, 30 mai, în intervalul 14:00-21:00, pe aerodromul de la Strejnicu, în cadrul evenimentului Avioane și motoare Airshow Ploiești, organizat de Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean.

Publicul va avea parte de acrobații aeriene, demonstrații cu parașutiști, curse între bolizi, motociclete și avioane, expoziții de mașini de epocă, robotică, street food și foc de artificii.

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

- Publicitate -

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

- Publicitate -

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

VIDEO