Șeful Clubului Sportiv Câmpina, reținut pentru că ar fi agresat sexual o fată de 12 ani

Adrian Aurelian Stoican, antrenor de înot și președintele Clubului Sportiv Câmpina, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar privind o presupusă agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani din Câmpina.

Cercetările au fost demarate la data de 15 mai 2026, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina.

Aceasta a reclamat faptul că fiica sa, în vârstă de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani, în timpul unor activități de pregătire sportivă.

În urma activităților desfășurate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și condusă la sediul unității de poliție pentru audieri.

Potrivit unor surse, bărbatul reținut ar fi Adrian Aurelian Stoican, antrenor de înot și președintele Clubului Sportiv Câmpina.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

Precizăm că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.