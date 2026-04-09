Apa potabilă la Spitalul de Pediatrie Ploiești, sigură din nou după contaminarea cu bacilul piocianic

Consumul apei la Spitalul de Pediatrie din Ploiești a fost reluat, după ce autoritățile au confirmat că aceasta se încadrează din nou în parametrii de potabilitate. Decizia vine la trei zile după ce, în urma unor analize de rutină, a fost depistată bacteria Pseudomonas aeruginosa (bacilul piocianic) într-o probă prelevată.

Timp de trei zile, consumul apei de la rețea a fost interzis, iar pacienții și aparținătorii au utilizat exclusiv apă îmbuteliată. Conducerea spitalului a precizat că, pe toată durata restricției, nu au existat riscuri pentru sănătatea pacienților sau a personalului medical.

Potrivit managerului unității, Anca Miu, problema a fost identificată într-o singură probă, prelevată de la o chiuvetă, care s-a dovedit atunci neconformă pentru consumul uman.

Pentru remedierea situației, au fost înlocuite robinetele și racordurile de la punctul unde a fost detectată bacteria, iar rețeaua interioară de apă a fost supusă unui proces de igienizare și dezinfecție.

Ulterior, au fost prelevate noi probe, iar rezultatele transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova, joi, 9 aprilie 2026, confirmă că apa este din nou potabilă.

Reprezentanții spitalulu au mai transmis că, în niciun moment, sănătatea pacienților și a cadrelor medicale nu a fost pusă în pericol.