Apa de la Spitalul de Pediatrie Ploiești contaminată, din nou, cu bacilul piocianic

Sunt din nou probleme la alimentarea cu apă a Spitalului de Pediatrie Ploiești după ce rezultatele ultimelor analize, obținute astăzi, indică prezența bacilului piocianic.

Surse din DSP au confirmat pentru Observatorul Prahovean că astăzi, în urma recoltării probelor de apă de la Spitalului de Pediatrie din Ploiești a fost identificată prezența bacilului piocianic.

Consumul de apă a fost interzis, astfel încât pacienții și aparținătorii vor consuma numai apă îmbuteliată.

Reamintim că nu e prima dată când se întâmplă un astfel de incident, anul trecut consumul de apă în incinta spitalului fiind restricționat mai bine de două luni.

Citește și: Apă contaminată cu piocianic la Pediatrie. Reacția primăriei

UPDATE Contactată de Observatorul Prahovean, managerul spitalului, Anca Miu, a declarat că o singură probvă, prelevatp de la o chiuvetă s-a dovedit a fi neconformă.

