Apa de la Spitalul de Pediatrie Ploiești contaminată, din nou, cu bacilul piocianic

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Sunt din nou probleme la alimentarea cu apă a Spitalului de Pediatrie Ploiești după ce rezultatele ultimelor analize, obținute astăzi, indică prezența bacilului piocianic. 

Surse din DSP au confirmat pentru Observatorul Prahovean că astăzi, în urma recoltării probelor de apă de la Spitalului de Pediatrie din Ploiești a fost identificată prezența bacilului piocianic.

Consumul de apă a fost interzis, astfel încât pacienții și aparținătorii vor consuma numai apă îmbuteliată.

Reamintim că nu e prima dată când se întâmplă un astfel de incident, anul trecut consumul de apă în incinta spitalului fiind restricționat mai bine de două luni.

Citește și: Apă contaminată cu piocianic la Pediatrie. Reacția primăriei

UPDATE Contactată de Observatorul Prahovean, managerul spitalului, Anca Miu, a declarat că o singură probvă, prelevatp de la o chiuvetă s-a dovedit a fi neconformă.

”Deocamdată folosim apa doar pentru grupurile sanitare. Pentru consum am apelat la Apa Nova. Vom igieniza instalațiile și vom ridica restricțiile după ce analizele de laborator vor indica rezolvarea problemei” a declarat medicul Miu.

Val de concedieri la Primăria Ploiești. 116 angajați ar urma să plece din instituție

Disponibilizările anunțate la nivelul administrațiilor locale ajung și la...

S-a deschis Târgul de Paște în centrul Ploieștiului. Cât costă drobul, cârnații de Pleșcoi și dulciurile tradiționale

Ploieștenii sunt invitați, în aceste zile, în centrul orașului,...

De la cabinet veterinar și solar la service auto. Liceul unde elevii învață meserii căutate

Când te gândești la elevii de liceu, îți vin...

