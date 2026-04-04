Cum s-a petrecut accidentul de pe DN1D, de la Ciorani. Zeci de persoane, evacuate din cauza cisternei răsturnate

Un accident rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale s-a petrecut în această seară, în jurul orelor 20.00, pe DN1D, la ieșire din Ciorani spre Urziceni. Pentru că este vorba de o cisternă GPL răsturnată, autoritățile au blocat total traficul și au evacuat populația pe o rază de un kilometru.

UPDATE: Cisterna cu GPL răsturnată pe DN1D, la Ciorani, a fost repusă pe roți. Trafic reluat pe DN1D

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 4 aprilie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 1D, în afara localității Ciorani, în care a fost implicată o cisternă încărcată cu GPL.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar, din primele cercetări, au constatat că un bărbat de 37 de ani, ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă pe DN 1D, din direcția Ploiești către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spațiului verde.

În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale. La acest moment, traficul rutier este restricționat pe ambele sensuri de circulație.