Trafic reluat pe DN1D. Cisterna cu GPL răsturnată pe DN1D, la Ciorani, a fost repusă pe roți

După aproximativ 12 ore de eforturi susținute, pompierii prahoveni își încheie misiunea pe DN1D, la Ciorani, unde seara trecută o cisternă încărcată cu 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat la marginea drumului.

- Publicitate -

Vă reamintim că, în urma evenimentului, un total de 90 de persoane din peste 50 de locuințe, de pe o rază de 1000 de metri au fost evacuate, din cauza riscului de explozie, iar în zonă a fost emis un mesaj RO-Alert.

Citește și: Cum s-a petrecut accidentul de pe DN1D, de la Ciorani. Zeci de persoane, evacuate din cauza cisternei răsturnate

- Publicitate -

Operațiunea de transvazare a GPL-ului a început în jurul orei 23.00 și s-a încheiat în jurul orei 06.20, potrivit ISU Prahova. „La sala de sport din Ciorani au rămas în această noapte 10 persoane (din totalul de 90 evacuate), restul fiind preluate de rude sau cunoștințe. Toate persoanele se pot întoarce în locuințe, pericolul fiind înlăturat”, au mai precizat reprezentanții ISU.

Potrivit IPJ Prahova, traficul rutier pe DN1D a fost reluat în condiții normale în jurul orei 07.20.