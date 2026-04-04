Accident rutier pe DN1D, la ieșire din Ciorani. O cisternă cu GPL s-a răsturnat. Trafic blocat [UPDATE]

Traficul rutier este blocat la această oră (20.20) pe DN1D, la ieșirea din localitatea Ciorani către Urziceni, ca urmare a producerii unui accident rutier.

- Publicitate -

UPDATE: Cisterna cu GPL răsturnată pe DN1D, la Ciorani, a fost repusă pe roți. Trafic reluat pe DN1D

UPDATE: ora 23.38

Conform ISU Prahova, 82 de persoane au fost evacuate până în acest moment. A început procesul de transvazare.

- Publicitate -

UPDATE: ora 22.38

Potrivit ISU Prahova, fima transportatoare a trimis la locul evenimentului o altă autocisternă pentru realizarea operațiunii de transvazare.

Aceasta a sosit la fața locului și se vor efectua demersuri pentru realizarea acestui proces în condiții de siguranță.

UPDATE: ora 22.10

72 de persoane au fost evacuate, până la această oră (22.00), potrivit unei raportări a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, la Ciorani, acolo unde o cisternă încărcată cu GPL a lovit un stâlp de electricitate și s-a răsturnat pe marginea drumului.

- Publicitate -

UPDATE: ora 22.00

Din ancheta preliminară a Poliției a reieșit că un bărbat de 37 de ani, ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă pe DN 1D, din direcția Ploiești către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton.

- Publicitate -

UPDATE: ora 21.10

Potrivit ISU Prahova, pompierii militari prahoveni intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 1.000 de metri.

La locul intervenției au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Mizil. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU București-Ilfov, precum și un echipaj CBRN din cadrul USISU Ciolpani.

- Publicitate -

În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime.

UPDATE: ora 20.36

Un cititor al Observatorul Prahovean ne-a trimis o fotografie de la fața locului. În imagini se vede cum cisterna este răsturnată în afara părții carosabile.

Potrivit IJP Prahova, din primele date, o cisternă încărcată cu GPL ar fi intrat într-un stâlp de electricitate și s-ar răsturnat în afara părții carosabile. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, până la finalizarea intervenției și îndepărtarea pericolului.

- Publicitate -

Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona și să utilizeze rute alternative.

Vom reveni cu detalii!