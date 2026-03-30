Lucrările la Barajul Paltinul, care duc la oprirea apei în mai multe localități din Prahova, vor avea loc după Paște

Autoritățile județene și reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) dau asigurări că lucrările de la Barajul Paltinu, care vor întrerupe alimentarea cu apa în mai multe localități din județul Prahova, vor avea loc după Paște.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, ESZ Prahova a anunțat o intervenție la Barajul Paltinul care ar fi trebuit să înceapă în această noapte.

După aproximativ 24 de ore de la publicarea anunțului, Prefectura Prahova și Consiliul Județean Prahova au precizat că lucrările vor fi amânate, fără a oferi însă o dată exactă.

Luni, 30 martie, a avut o noua ședință la Prefectura Prahova, la care au participat inclusiv reprezentanți ai DSP Prahova, ISJ Prahova, dar și primari. Discuțiile au vizat amânarea lucrărilor după Paște, în baza unui calendar acceptat de toate autoritățile.

Bogdan Chițescu, directorul ESZ Prahova, pentru Observatorul Prahovean că lucrările constau în înlocuirea a trei vane, intervenție care nu a mai fost realizată în ultimii 34 de ani.

„În mod clar aceste lucrări nu reprezintă o urgență. Dacă reprezentau o urgență se punea problema altfel și era situația în alt mod” precizat Daniel Nicodim, prefectul Județului Prahova, după încheierea ședinței.