Stadiul lucrărilor pe străzile Bobâlna și Laboratorului din Ploiești. Cum se circulă

Lucrările de asfaltare pe strada Bobâlna și cele la infrastructura edilitară de pe strada Laboratorului, începute vineri, 27 martie, continuă și la acest început de săptămână.

Amintim că cele două proiecte sunt unele dintre cele mai așteptate din acest an, din Ploiești.

Scurt istoric

Timp de mai bine de 12 luni pe strada Bobâlna au avut loc intervenții ale Distrigaz și Apa Nova, iar strada Laboratorului a ajuns o adevărat pată în obrazul administrației locale.

Autorizația de construire pentru Străpungerea Laboratorului (legătură între Podul Înalt și Albert) a fost emisă pe 19 octombrie 2022, iar la finele lunii februarie 2023 au început lucrările, care ar fi trebuit să dureze doar patru luni. După aproape trei ani, șantierul nu este finalizat.

Vineri, 27 martie, traficul rutier a fost dat peste cap pe Șoseaua Vestului și Bulevardul Republicii, după ce traficul a fost restricționat pe străzile Poligonului și Laboratorului.

Citește mai multe detalii aici: Trafic paralizat în zona Xenia și pe Șoseaua Vestului din cauza lucrărilor de pe strada Laboratorului

Stadiul pe Bobâlna și Laboratorului luni, 30 martie

Vineri, 27 martie, pe strada Bobâlna, care face legătura între zona centrală a Ploieștiului și zona de Sud, asfaltul a fost frezat pe tronsonul cuprins între strada Depoului și școala Radu Stanian.

Luni, 30 martie, lucrările de frezare continuă pe toată lungimea străzii. Circulația rutieră se desfășoară alternativ, în zonă fiind amplasat un semafor. În funcție de condițiile meteo, lucrările de frezare ar putea fi finalizate astăzi.

Stadiul lucrărilor pe strada Laboratorului

Traficul rutier este restricționat pe străzile Laboratorului și Poligonului, fiind permis accesul doar riveranilor din Bulevardul Republicii.

Circulația este restricționată și pe strada Poligonului, până în zona noului sens giratoriu. Trebuie precizat că străpungerea Laboratorului este deschisă provizoriu, iar circulația este permisă între Podul Înalt și zona Frigoriferul.

Constructorul intervine astăzi pentru realizarea unor lucrări de traversarea a rețelelor în zona sensului giratoriu.

Luni dimineața mai multe echipaje de poliție locală și națională erau prezente pe Șoseaua Vestului și pe strada Poligonului pentru a fluidiza traficul.

Oamenii legii vor fi în zonă pe toată durata lucrărilor, în special la orele de vârf.

Vă reamintim că, în ambele cazuri, edilul Mihai Polițeanu a anunțat finalizarea lucrărilor într-un termen de șapte zile de la debut, în funcție de condițiile meteo.