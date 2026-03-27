Trafic paralizat în zona Xenia și pe Șoseaua Vestului din cauza lucrărilor de pe strada Laboratorului

Închiderea circulației pe străzile Laboratorului și Poligonului, pentru continuarea lucrărilor la străpungerea care va conecta printr-un nou drum cartierul Albert de zona Podu Înalt, dă peste cap traficul rutier.

UPDATE: Din cauza acelorași lucrări se circulă bară la bară și pe Bulevardul Republicii, pe sensul de intrare în Ploiești, până în zona intersecției de la Nord.

Din cauza aglomerației care s-a format vineri după amiază în zona Xenia și pe Șoseaua Vestului, mulți șoferi nu au mai reușit să iasă din curțile societăților de pe strada Poligonului sau să se încadreze pe Șoseaua Vestului.

„Este drumul blocat de La Cocoș 2, până în Șoseaua Vestului! Ne poate ajuta cineva?!”

„Nu mi s-a întâmplat în viața mea așa ceva. N-am putut nici măcar ies de pe locul de parcare. Mi-au nenorocit ziua” sunt doar două dintre mesajele primite pe adresa redacției cu privire la această situație.

Vă reamintim că în această dimineață, începând cu ora 11.00, traficul rutier a fost restricționat pe strada Laboratorului dinspre Bulevardul Republicii, iar circulația este permisă pe strada Poligonului doar pe câteva sute metri.

În această perioadă au loc lucrări la infrastructura edilitară din zona noului sens giratoriu care va conecta străpungerea laboratorului de zona Xenia.

Citește mai multe detalii aici: De vineri se circulă provizoriu pe străpungerea Laboratorului. Ce restricții de circulație vor fi în zonă