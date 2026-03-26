De vineri se circulă provizoriu pe străpungerea Laboratorului. Ce restricții de circulație vor fi în zonă

De vineri, 27 martie, șoferii vor putea circula provizoriu pe una dintre cele mai așteptate străzi în Ploiești, din ultimii ani. Este vorba de prelungirea străzii Laboratorului, care asigură legătura între zona Vest (Podul Înalt) și zona de Nord a municipiului.

- Publicitate -

Circulația în regim provizoriu va fi deschisă pentru a facilita intervenția constructorului la intersecția străzilor Laboratorului și Poligonului unde sunt programate lucrări de infrastructură edilitară.

Astfel, de vineri, dinspre Bulevardul Republicii, doar riveranii vor avea acces pe strada Laboratorului.

- Publicitate -

Accesul pe strada Poligonului din Șoseaua Vestului va putea fi făcut în condiții similare. Doar riveranii vor avea acces până la aproximativ 70 de metri față de noul sens giratoriu.

Accesul către zona depozitelor de frig se va face cu intrare dinspre str. Gh. Gr. Cantacuzino (Podu Înalt) folosindu-se noua arteră construită.

Potrivit primarului Mihai Polițeanu, perioada de restricții pe Laboratorului este de aproximativ șapte zile (în funcție de condițiile meteo).

- Publicitate -

Vă reamintim că autorizația de construire pentru acest drum a fost emisă pe 19 octombrie 2022, iar la finele lunii februarie 2023 au început lucrările. Acestea ar fi trebuit să dureze doar patru luni.

Citește și: Explicația constructorului străzii Laboratorului din Ploiești pentru situația șantierului

Restricții de circulație în zonă

Comisia Municipală pentru Transport şi Siguranța Circulației a hotărât instituirea unor măsuri temporare privind restricționarea traficului rutier și asigurarea siguranței circulației, în contextul lucrărilor aferente proiectului „Străpungere strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico – edilitare”, începând de vineri – 27.03.2026, până joi – 02.04.2026.

- Publicitate -

Astfel, au fost dispuse următoarele măsuri:

se va asigura dirijarea circulației cu sprijinul Poliției Locale pe durata lucrărilor;

se va închide circulația rutieră pe străzile Laboratorului și Poligonului, la 70 m de sensul giratoriu nou creat;

se vor monta indicatoare rutiere cu semnificația „Drum fără ieșire” pe străzile Laboratorului și Poligonului, la intersecțiile cu Șoseaua Vestului și Bulevardul Republicii;

pe str. Laboratorului se menține accesul din str. Gh. Gr. Cantacuzino către drumul înfundat (zona depozitelor de frig), cu următoarea organizare: accesul dinspre str. Poligonului va fi restricționat; accesul către drumul înfundat se va realiza alternativ, pe noua arteră construită, pe durata lucrărilor.

Aceste măsuri sunt necesare pentru desfășurarea, în condiții de siguranță, a lucrărilor și pentru prevenirea incidentelor rutiere.

Constructorul se va ocupa de semnalizarea corespunzătoare a zonei, conform normativelor în vigoare.

- Publicitate -

Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești și Poliția Locală Ploiești vor urmări respectarea acestei hotărâri și vor asigura închiderea/fluidizarea circulației în zonele de acces care vor fi restricționate.