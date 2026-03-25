Când reîncep lucrările pe strada Laboratorului din Ploiești. Restricții de trafic

La Ploiești vor fi reluate lucrările de asfaltare pe strada Laboratorului. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat favorabil solicitarea de instituire a unor restricții de circulație pentru derularea lucrărilor.

Lucrările privind strada Laboratorului, care ar trebui să lege zona Nord – cartierul Albert cu Podul Înalt, ar fi trebuit să fie finalizate de mult timp, motiv pentru care municipalitatea aplică în continuare penalități. (Detalii AICI)

Vestea bună pentru conducătorii auto este că lucrările au fost reluate. Astfel, pentru strada Laboratorului lucrările de asfaltare sunt programate a reîncepe vineri, 27 martie.

„Vineri, 27 martie, vor începe lucrările la intersecția Laboratorului cu Poligonului și se va închide circulația rutieră pe o rază de 70 de metri în zona giratoriului nou creat la intersecția celor două străzi”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Lista restricțiilor de circulație

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea de instituire a unor restricții de circulație pe durata lucrărilor.

Potrivit anunțului făcut de edilul Ploieștiului, pe strada Laboratorului se poate intra dinspre Bulevardul Republicii până la 70 de metri de giratoriu (deci valabil pentru riverani). În zonă va fi montat indicator rutier cu semnificația „Drum înfundat” la intrarea dinspre Republicii.

Pe strada Poligonului se poate intra dinspre Șoseaua Vestului până la 70 de metri de giratoriu (deci valabil pentru riverani). În zonă va fi montat indicator rutier cu semnificația „Drum înfundat” la intrarea dinspre Șoseaua Vestului.

„Accesul către zona depozitelor de frig se face cu intrare dinspre str. Gh. Gr. Cantacuzino, folosindu-se noua arteră construită”, a precizat primarul Ploieștiului.

Reamintim faptul că, tot vineri, 27 martie, vor începe lucrările și pe strada Bobâlna.

Citește și: Când încep lucrările de asfaltare pe strada Bobâlna din Ploiești